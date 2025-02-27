Развитие сетей: МегаФон в Марий Эл - дополнительное оборудование развернуто в жилых кварталах Йошкар-Олы

27.02.2025, MForum.ru

МегаФон сообщает, что потребление мобильного интернет-трафика в микрорайонах Молодежный и Мирный, выросло на 35%. В ответ на растущий спрос, оператор развернул дополнительную инфраструктуру в микрорайонах Молодежный и Мирный. Сеть охватывает не только многоквартирные дома, но и прилегающие территории, включая парки и дворы, а также торговые сети и образовательные учреждения. Оборудование обеспечивает голосовую связь и скорости передачи данных до 100 Мбит/с.

В развивающихся микрорайонах Йошкар-Олы живут десятки тысяч семей, которые активно пользуются мобильным интернетом. 20% интернет-трафика абонентов оператора по данным МегаФон пришлись на VK Видео.

Для модернизации сети были задействованы доступные оператору "средне- и высокочастотные диапазоны". Покрытием были обеспечены здания разной этажности на территории протяженностью до 2 км.

Согласно замерам, проведенным оператором после модернизации сети, средние скорости вблизи Сернурского тракта варьируются в пределах 20 Мбит/с. Пиковые значения достигают 100 Мбит/с.

«В районе продолжается строительство домов. Мы понимаем, что для новоселов доступ к интернету — не прихоть, а необходимость. Наша компания работает над улучшением сети в соответствии с растущим трафиком, а также подготавливает её еще до начала заселения. В среднем абонент в новостройках в “Мирном” и “Молодежном” использует около 20 ГБ в месяц, а среди молодежи, особенно до 25 лет, этот показатель достигает 30 ГБ», — говорит директор МегаФона в Марий Эл Алексей Кошкин.

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теги: МегаФон развитие сетей Марий Эл

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