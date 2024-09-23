Развитие сетей: МегаФон в Марий Эл - 4G-интернет появился еще в 22 населенных пунктах

23.09.2024, MForum.ru

Более 5 тысяч жителей небольших сел и деревень в 11 районах республики Марий Эл получили доступ к современным цифровым сервисам в сети оператора. Работы проведены в рамках федерального проекта УЦН 2.0.

Связь МегаФон появилась в 22 населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Абонентам, по данным компании, доступны скорости мобильного интернета до 50 Мбит/с.

Инженеры задействовали "средние и высокие диапазоны частот" для повышения пропускной способности каналов. Поддерживаются звонки VoLTE.

Технические специалисты провели работы в поселке Черное Озеро, селах Моркиялы, Токтайбеляк, деревнях Микушкино, Еникеево, Нижние Шелаболки, Четнаево, Чуваш-Отары, Малая Кужмара, Большое Опарино, Лопово, Паганур, Юж-Толешево, Фадейкино, Досметкино, Елембаево, Большой Кугланур, Чирки, Ананур, Лужала, Лоскутово, Тапшер.

«Сотрудничество с Министерством цифрового развития Марий Эл позволило обеспечить даже самые удаленные села и деревни доступом к востребованным цифровым сервисам. Спрос на мобильный интернет в сельской местности неуклонно растет. Показательным примером служит Горномарийский район, где в среднем на одного абонента приходится 42 ГБ трафика в месяц — на треть больше, чем на жителя республиканской столицы», — комментирует Алексей Кошкин, директор МегаФона в Марий Эл.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон развитие сетей республика Марий Эл

--