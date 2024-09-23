Развитие сетей: МегаФон в Марий Эл - 4G-интернет появился еще в 22 населенных пунктах

MForum.ru
23.09.2024,
Более 5 тысяч жителей небольших сел и деревень в 11 районах республики Марий Эл получили доступ к современным цифровым сервисам в сети оператора. Работы проведены в рамках федерального проекта УЦН 2.0.
Связь МегаФон появилась в 22 населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Абонентам, по данным компании, доступны скорости мобильного интернета до 50 Мбит/с.
Инженеры задействовали "средние и высокие диапазоны частот" для повышения пропускной способности каналов. Поддерживаются звонки VoLTE.
Технические специалисты провели работы в поселке Черное Озеро, селах Моркиялы, Токтайбеляк, деревнях Микушкино, Еникеево, Нижние Шелаболки, Четнаево, Чуваш-Отары, Малая Кужмара, Большое Опарино, Лопово, Паганур, Юж-Толешево, Фадейкино, Досметкино, Елембаево, Большой Кугланур, Чирки, Ананур, Лужала, Лоскутово, Тапшер.
«Сотрудничество с Министерством цифрового развития Марий Эл позволило обеспечить даже самые удаленные села и деревни доступом к востребованным цифровым сервисам. Спрос на мобильный интернет в сельской местности неуклонно растет. Показательным примером служит Горномарийский район, где в среднем на одного абонента приходится 42 ГБ трафика в месяц — на треть больше, чем на жителя республиканской столицы», — комментирует Алексей Кошкин, директор МегаФона в Марий Эл.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей республика Марий Эл
--
Публикации по теме:
18.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Мордовии - сеть 4G включена в Подлесной Тавле / MForum.ru
27.11. [Новости компаний] Развитие сетей: В МТС отмечают заметный рост использования VoLTE в 2023 году / MForum.ru
20.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии в Марий Эл - расширено покрытие в Йошкар-Олы / MForum.ru
17.01. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон ускорил интернет LTE в аэропорту Йошкар-Олы / MForum.ru
17.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн на треть увеличил скорость мобильного интернета в Центральном регионе / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты почти все подробности об iQOO 13 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30 с 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Слухи: iQOO Z9 Turbo+ получил 3 цветовых варианта / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 12 X с экраном PaperMatte доступен на мировом рынке / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.2 представлен для глобального рынка / MForumr.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Vivo выпустила еще один V40 Lite / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+ представят на следующей неделе / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 40 5G со 108 Мп камерой представлен на индийском рынке / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo V40e / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 3 5G с Dimensity 6300 представлен официально / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Ultra дебютирует с Dimensity 9200+ и тонким дизайном / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи: Infinix Zero Flip замечен на тизерах / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M05 представлен официально / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 6 Neo 5G представлен официально / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Утечка рендеров Samsung Galaxy M55s 5G демонстрирует уникальный дизайн / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Умные часы Honor Watch 5 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30C представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 16 Pro и Pro Max оснащены чипом A18 Pro с улучшенной на 20% «устойчивой» производительностью / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 16 и 16 Plus с функциями искусственного интеллекта представлены официально / MForum.ru