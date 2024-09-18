Развитие сетей: МегаФон в Мордовии - сеть 4G включена в Подлесной Тавле

18.09.2024, MForum.ru

Мобильная сеть МегаФон стала доступна жителям Подлесной Тавлы впервые. Сразу на скоростях до 100 Мбит/с.

«Подлесная Тавла привлекает россиян самобытной историей. Здесь ежегодно в сентябре проходит фестиваль финно-угорских резчиков по дереву, который объединяет мастеров из Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Нижегородской и Пензенской областей, а также красочный праздник древней эрзянской песни. В этот период местные и гости прокачали на 17% больше информации, чем в среднем по году. Мы внимательно следим за увеличением нагрузки и быстро реагируем на изменения. Раньше в селе был доступен слабый мобильный сигнал, который "добивал" от соседних базовых станций. Чтобы разгрузить телекоммуникационное оборудование и увеличить пропускную способность, технические специалисты запустили среднечастотные диапазоны сети четвёртого поколения (4G/LTE), которые обеспечивают уверенное покрытие и высокие скорости передачи данных в населенном пункте», — рассказал Валерий Борунов, директор МегаФона в Мордовии.

Кроме местных жителей, сетью пользуются многочисленные приезжие - в сезон отпусков гости прокачали 520 ГБ. Подлесная Тавла славится домом-музеем «Этно-кудо», в котором гостей приветствуют на эрзянским языке и в национальных костюмах, а также парком резной скульптуры персонажей мордовских сказок и легенд.

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теги: МегаФон развитие сетей Мордовия

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