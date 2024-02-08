Развитие сетей: МегаФон в Мордовии - мобильный интернет и 4G VoLTE появились в 27 малых населенных пунктах

08.02.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает, что после проведенных технических работ мобильный интернет и услугам 4G VoLTE появилась в 27 малых населенных пунктах республики, в селах и поселках, где проживает от 180 до 600 человек.

В числе районов, где впервые появилось покрытие МегаФон - Атяшевский, Большеигнатовский, Дубенский, Ельниковский, Зубовополянский, Ковылкинский, Краснослободский, Рузаевский, Старошайговский и Теньгушевский.

«Мы отмечаем высокую потребность в услугах связи в малых населённых пунктах. В селах и поселках республики год к году на 22% выросло потребление трафика, а количество цифровых звонков с технологией VoLTE увеличилось на 10%. Сейчас средняя скорость мобильного интернета в поселениях, в которых проведены работы, составляет 20 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользователи с комфортом могли смотреть фильмы в онлайн‑кинотеатрах и обмениваться снимками в семейных чатах», — говорит директор МегаФона в Мордовии Валерий Борунов.

Комментарий MForum: Мордовия редко появляется в отчетах операторов мобильной связи об их развитии в регионах. Тем приятнее видеть, что активность по обеспечению современных услуг сотовой связи идет и в этой республике.

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теги: развитие сетей МегаФон Мордовия республика

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