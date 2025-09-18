Развитие сетей: МТС в Хакасии - оператор модернизировал сеть LTE в окрестностях Туимского провала

MForum.ru
18.09.2025,
МТС сообщает об обновлении оборудования и улучшенном качестве связи в окрестностях достопримечательности, расположенной в 2 км юго-западнее села Туим. Туимский провал появился на месте закрытого подземного рудника, где изначально добывались вольфрамовые и медно-молибденные руды. Опустошенную гору из-за разрастающегося на ее вершине ущелья пришлось взорвать — так и образовался провал, частично заполнившийся водой.
За счет усилий МТС обеспечено стабильное подключение на смотровой площадке и на стеклянном мосту Шаг в бездну. Улучшения качества покрытия могут ощутить и жители близлежащего села.
"МТС продолжает модернизировать сеть в туристических жемчужинах региона - ранее мы первыми из операторов построили базовую станцию 4G на территории курорта «Сюгеш» — популярном для туристов месте для отдыха в Таштыпском районе республики. Это улучшение, как и обновление сети в Туиме, повышает комфорт и безопасность отдыхающих, в частности, обеспечивая стабильное соединение с экстренными службами», — рассказал технический директор МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.
Ранее МТС провела работы по улучшению покрытия сети 4G/LTE в Абакане и Черногорске.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Хакасия МТС
--
Публикации по теме:
30.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Хакасии - мобильный интернет 4G/LTE появился в поселке Коммунар Ширинского района / MForum.ru
11.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Хакасии - оператор запустил LTE 900 в Абакане / MForum.ru
11.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Хакасии - расширена зона покрытия 4G/LTE в микрорайонах Абакана / MForum.ru
18.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Хакасии - оператор обеспечил покрытием 4G/LTE курорт Сюгеш / MForum.ru
21.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Хакасии: Оператор обновил инфраструктуру в хакасских селах / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 17 представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru