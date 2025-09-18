Развитие сетей: МТС в Хакасии - оператор модернизировал сеть LTE в окрестностях Туимского провала

18.09.2025, MForum.ru

МТС сообщает об обновлении оборудования и улучшенном качестве связи в окрестностях достопримечательности, расположенной в 2 км юго-западнее села Туим. Туимский провал появился на месте закрытого подземного рудника, где изначально добывались вольфрамовые и медно-молибденные руды. Опустошенную гору из-за разрастающегося на ее вершине ущелья пришлось взорвать — так и образовался провал, частично заполнившийся водой.

За счет усилий МТС обеспечено стабильное подключение на смотровой площадке и на стеклянном мосту Шаг в бездну. Улучшения качества покрытия могут ощутить и жители близлежащего села.

"МТС продолжает модернизировать сеть в туристических жемчужинах региона - ранее мы первыми из операторов построили базовую станцию 4G на территории курорта «Сюгеш» — популярном для туристов месте для отдыха в Таштыпском районе республики. Это улучшение, как и обновление сети в Туиме, повышает комфорт и безопасность отдыхающих, в частности, обеспечивая стабильное соединение с экстренными службами», — рассказал технический директор МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

Ранее МТС провела работы по улучшению покрытия сети 4G/LTE в Абакане и Черногорске.

теги: развитие сетей Хакасия МТС

