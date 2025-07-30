Развитие сетей: МегаФон в Хакасии - мобильный интернет 4G/LTE появился в поселке Коммунар Ширинского района

30.07.2025, MForum.ru

МегаФон сообщает, что провел модернизацию расположенной в поселке базовой станции, подключенной через спутниковый канал связи, что позволило нарастить доступные абонентам скорости вплоть до 80 Мбит/с. Улучшено и покрытие - для этого оператор задействовал "низкие и средние" частотные диапазоны. Поддерживается технология VoLTE.

Коммунар стоит обособлено в горно-таёжной местности Ширинского района республики. Доехать до поселка можно только на автомобиле. Ближайшая железнодорожная станция находится в 75 км в райцентре – селе Шира. Расстояние до столицы Хакасии Абакана составляет 235 км. В населенном пункте есть школа, детский сад, дом культуры, спортзал, участковая больница, продовольственные и бытовые магазины. Здесь постоянно проживают более 2 тысяч человек, многие из которых занимаются подсобным хозяйством. Основная часть трудоспособного населения работает на Коммунаровском руднике – градообразующем для населенного пункта и старейшем предприятии в республике.

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теги: МегаФон развитие сетей Хакасия республика

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