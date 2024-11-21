Развитие сетей: МегаФон в Хакасии: Оператор обновил инфраструктуру в хакасских селах

MForum.ru
21.11.2024,
Около 9 тысяч жителей Хакасии могут заметить улучшения в качестве работы сети МегаФон, после того как инженеры оператора установили дополнительное оборудования на действующие базовые станции в 4 поселениях республики, что позволило вдвое нарастить покрытие LTE за счет задействованных частот в диапазоне ниже 1 ГГц.
Технические работы проводились в сёлах Бирикчуль и Бельтирское Аскизского района, Матур Таштыпского района и Советская Хакасия Боградского района.
Введённое в эксплуатацию оборудование уже помогает почти 9 тысячам сельчан, проживающих в этих населенных пунтках, без перебоев общаться с близкими, решать бытовые и рабочие вопросы, делиться контентом и многое другое», — отметила директор МегаФона в Республике Хакасия Светлана Симаткина.
С начала года жители Хакасии «прокачали» на 42% больше гигабайт мобильного интернета, чем в аналогичный период 2023 года. На четверть выросло и количество вызовов в сетях 4G.
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теги: МегаФон развитие сетей республика Хакасия республика
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