Развитие сетей: МТС в Хакасии - расширена зона покрытия 4G/LTE в микрорайонах Абакана

11.03.2025, MForum.ru

МТС сообщает о расширении покрытия 4G/LTE в микрорайонах №8, Арбан и МПС в Абакане. Проведенные работы позволили нарастить емкость сети и скорости, доступные нескольким десяткам тысяч жителей столицы Хакасии.

В частности, обновленная сеть МТС доступна в районе улиц Арбан, Киров, Стофато, Пирятинский и на проспекте Дружбы народов.

«Абакан активно застраивается. Вместе с новостройками и микрорайонами соответственно растет число пользователей мобильных устройств. Мы, в свою очередь, прилагаем усилия, чтобы наши абоненты могли беспрепятственно пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами, независимо от местонахождения. Так, мы первыми из операторов запустили 4G на курорте «Сюгеш», — отметил исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

Ранее МТС реализовала в Хакасии крупный проект по созданию цифровой инфраструктуры в республиканском индустриальном парке «Ташеба». До 2030 года в нем планируют разместить не менее 15 предприятий малого и среднего бизнеса.

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теги: МТС республика Хакасия развитие сетей

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