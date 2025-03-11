Развитие сетей: МТС в Хакасии - расширена зона покрытия 4G/LTE в микрорайонах Абакана

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Хакасии - расширена зона покрытия 4G/LTE в микрорайонах Абакана

11.03.2025, MForum.ru

МТС сообщает о расширении покрытия 4G/LTE в микрорайонах №8, Арбан и МПС в Абакане. Проведенные работы позволили нарастить емкость сети и скорости, доступные нескольким десяткам тысяч жителей столицы Хакасии.

В частности, обновленная сеть МТС доступна в районе улиц Арбан, Киров, Стофато, Пирятинский и на проспекте Дружбы народов.

 

 

«Абакан активно застраивается. Вместе с новостройками и микрорайонами соответственно растет число пользователей мобильных устройств. Мы, в свою очередь, прилагаем усилия, чтобы наши абоненты могли беспрепятственно пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами, независимо от местонахождения. Так, мы первыми из операторов запустили 4G на курорте «Сюгеш», — отметил исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

Ранее МТС реализовала в Хакасии крупный проект по созданию цифровой инфраструктуры в республиканском индустриальном парке «Ташеба». До 2030 года в нем планируют разместить не менее 15 предприятий малого и среднего бизнеса.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС республика Хакасия развитие сетей

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

18.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Хакасии - оператор обеспечил покрытием 4G/LTE курорт Сюгеш / MForum.ru

21.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Хакасии: Оператор обновил инфраструктуру в хакасских селах / MForum.ru

15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru

21.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Хакасии - усилена сеть LTE в районе села Шира и поселка Жемчужный / MForum.ru

26.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Хакасии - LTE ускорился в Тыштыпе и Бее / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

11.03. [Новинки] Слухи: Realme P3 Ultra получит характеристики флагманского уровня / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300i с емким АКБ / MForum.ru

10.03. [Новинки] Слухи: Стали известны основные подробности о Xiaomi Civi 5 Pro / MForum.ru

10.03. [Новинки] Анонсы: Infinix представил Note 50 и Note 50 Pro с емкими АКБ / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3a) представлен официально / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3a) Pro представлен официально / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Camon 40, Camon 40 Pro, Camon 40 Pro 5G и Camon 40 Premier 5G / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Vivo T4x поставляется с емкой батареей и 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Новейшие iPad Air поставляются с чипом M3 от Apple / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: iPad (2025) дебютирует с чипом A16 и без Apple Intelligence / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14 Pro Lite на базе Snapdragon 7s Gen 2 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Poco M7 5G – 50 Мп камера и 4 года обновлений безопасности / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Flyme OS жива, Meizu возвращается! / MForum.ru

03.03. [Новинки] Анонсы: Новая OLED-панель Samsung ярче и энергоффективнее / MForum.ru

03.03. [Новинки] Анонсы: TCL представила смартфоны 60 R и 60 SE с экраном Nxtpaper 4.0 / MForum.ru

28.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y39 5G официально представлен в Малайзии / MForum.ru

26.02. [Новинки] Слухи: Motorola Razr 60 Ultra засветилась на новых рендерах / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 SE дебютирует с Dimensity 8400 Max и АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 3 может получить экран с необычным соотношением сторон / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: