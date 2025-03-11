Развитие сетей: МТС в Хакасии - расширена зона покрытия 4G/LTE в микрорайонах Абакана

MForum.ru
11.03.2025,
МТС сообщает о расширении покрытия 4G/LTE в микрорайонах №8, Арбан и МПС в Абакане. Проведенные работы позволили нарастить емкость сети и скорости, доступные нескольким десяткам тысяч жителей столицы Хакасии.
В частности, обновленная сеть МТС доступна в районе улиц Арбан, Киров, Стофато, Пирятинский и на проспекте Дружбы народов.
«Абакан активно застраивается. Вместе с новостройками и микрорайонами соответственно растет число пользователей мобильных устройств. Мы, в свою очередь, прилагаем усилия, чтобы наши абоненты могли беспрепятственно пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами, независимо от местонахождения. Так, мы первыми из операторов запустили 4G на курорте «Сюгеш», — отметил исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.
Ранее МТС реализовала в Хакасии крупный проект по созданию цифровой инфраструктуры в республиканском индустриальном парке «Ташеба». До 2030 года в нем планируют разместить не менее 15 предприятий малого и среднего бизнеса.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС республика Хакасия развитие сетей
--
Публикации по теме:
18.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Хакасии - оператор обеспечил покрытием 4G/LTE курорт Сюгеш / MForum.ru
21.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Хакасии: Оператор обновил инфраструктуру в хакасских селах / MForum.ru
15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru
21.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Хакасии - усилена сеть LTE в районе села Шира и поселка Жемчужный / MForum.ru
26.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Хакасии - LTE ускорился в Тыштыпе и Бее / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Realme P3 Ultra получит характеристики флагманского уровня / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300i с емким АКБ / MForum.ru
10.03. [Новинки] Слухи: Стали известны основные подробности о Xiaomi Civi 5 Pro / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Infinix представил Note 50 и Note 50 Pro с емкими АКБ / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3a) представлен официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3a) Pro представлен официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Camon 40, Camon 40 Pro, Camon 40 Pro 5G и Camon 40 Premier 5G / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Vivo T4x поставляется с емкой батареей и 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Новейшие iPad Air поставляются с чипом M3 от Apple / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: iPad (2025) дебютирует с чипом A16 и без Apple Intelligence / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14 Pro Lite на базе Snapdragon 7s Gen 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Poco M7 5G – 50 Мп камера и 4 года обновлений безопасности / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Flyme OS жива, Meizu возвращается! / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Новая OLED-панель Samsung ярче и энергоффективнее / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: TCL представила смартфоны 60 R и 60 SE с экраном Nxtpaper 4.0 / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y39 5G официально представлен в Малайзии / MForum.ru
26.02. [Новинки] Слухи: Motorola Razr 60 Ultra засветилась на новых рендерах / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 SE дебютирует с Dimensity 8400 Max и АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 3 может получить экран с необычным соотношением сторон / MForum.ru