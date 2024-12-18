Развитие сетей: МТС в Хакасии - оператор обеспечил покрытием 4G/LTE курорт Сюгеш

18.12.2024, MForum.ru

МТС сообщает, что первым из операторов построил базовую станцию 4G/LTE на территории курорта Сюгеш - месте отдыха в Таштыпском районе республики.

На всей территории горнолыжного комплекса Сюгеш поддерживается стабильная связь и интернет на скоростях до 100 Мбит/с, на горной трассе и трассе для сноутюбинга, зонах переодевания и проката оборудования, домиках для проживания, спа-центре и кафе, в зонах отдыха и на парковке.





Горнолыжная база «Сюгеш», открытая в 2012 году, расположена в южной части Хакасии, в притаёжной зоне предгорья Саян. Ближайший населённый пункт — село Таштып — находится в 12 км от курорта, а город Абаза — в 25 км. На территории комплекса расположены 13 благоустроенных домов, несколько трасс для катания, в том числе и на сноутюбинге, бугельный подъёмник, крытый СПА-комплекс и баня, а также здания администрации и проката.

Летом МТС улучшила покрытие в окрестностях курортных хакасских озер - Белё и Шира.

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теги: МТС Хакасия республика развитие сетей

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