Развитие сетей: МТС в Хакасии - оператор запустил LTE 900 в Абакане

11.07.2025, MForum.ru

МТС сообщает о проведенной модернизации сети в Абакане, в ее рамках, среди прочего, запущена поддержка диапазона LTE900. По данным оператора, проведенные работы позволили расширить покрытие и емкость сети 4G/LTE и нарастить доступные скорости на 10%.

Обновленные скорости смогут оценить более 180 тысяч жителей Хакасии. В частности, в Абакане улучшения могут быть замечены в Черногорском, Комсомольском, Преображенском парке и парке Победы; скверах Медвежонок, Первомайский, Пушкинский и Университетский, а также на стадионе Саяны. Обновление сети затронуло и жилые массивы — ЖК Уютный, Комарово, Ленинград и другие.

«Наш приоритет — развитие сети по всему региону, чтобы наши абоненты могли оставаться на связи и пользоваться сервисами экосистемы МТС независимо от того, где они находятся. Особенно это важно летом, когда в республику приезжают отдыхать туристы из соседних регионов. Так, за последние пару лет мы улучшили сеть в Саяногорске, а также в окрестностях озер Белё и Шира — ключевых достопримечательностей региона», — рассказал и.о. директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

Ранее МТС расширила зону покрытия 4G в микрорайонах № 8, Арбан и МПС в Абакане.

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теги: Хакасия республика МТС развитие сетей

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