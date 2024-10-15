Развитие сетей: МегаФон в Тюменской области - подключено 49 сел и деревень в Тюменском Заболотье

15.10.2024, MForum.ru

В Тюменской области более 12 тысяч жителей малых населенных пунктов получили доступ к интернету 4G и голосовой связи МегаФона. Для этого связисты провели работы в 14 муниципальных районах области в рамках проекта УЦН.

Возможность пользования мобильным интернетом и другими услугами МегаФон появилась в 49 селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек. Задействован "среднечастотный диапазон" 4G/LTE.

Самый большой объем выполнен на территории Вагайского района, где к сети четвертого поколения оператор подключил 14 населенных пунктов. Среди них деревни Вершинская, Аксурка, Малый Уват, Лаймы, которые относят к Тюменскому Заболотью — труднодоступному таежному анклаву, — с апреля по ноябрь добраться в эти места можно только авиацией. Значение современной связи в таких территориях трудно переоценить.

Скорость передачи данных в смартфонах жителей Тюменской глубинки по данным МегаФон теперь может достигать 30 Мбит⁄с. «Уверен, что новые цифровые возможности, которые появились у сельских жителей с приходом связи четвёртого поколения, помогут в решении бытовых вопросов, разнообразят формы саморазвития и досуга, подстегнут деловую активность сельчан и дадут толчок к развитию этих территорий. Мы готовы к активному сотрудничеству с профильным ведомством и партнёрами по рынку для расширения инфраструктуры связи малых населенных пунктах региона», — говорит директор МегаФона в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

«Современная мобильная связь и интернет стали неотъемлемой частью повседневной жизни горожан и должны быть доступны сельским жителям вне зависимости от удаленности их места жительства. В условиях развития цифровой экономики строительство инфраструктуры связи приобретает особую важность, а в отдаленных и труднодоступных территориях становится залогом улучшения качества жизни людей», — отмечает директор Департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

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теги: МегаФон развитие сетей Тюменская область

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