Развитие сетей: МегаФон в Тюменской области - модернизация и рефарминг позволили нарастить скорости в сети LTE

MForum.ru
11.07.2025,
По данным оператора, более высокие скорости передачи данных стали доступны на мобильных устройствах жителей около 80 населенных пунктов области. Переиспользование частот 4G/LTE позволило нарастить скорости в сети, по данным оператора - в среднем на 15%.
Были задействованы частоты "высокочастотного диапазона".
Рефарминг коснулся базовых станций в 4 городах и в 70 деревнях и селах региона.
В частности, в Тобольске, втором по величине городе Тюменской области, где живет порядка 100 тысяч человек, улучшения затронули крупные жилые массивы, частный сектор, район ТЦ и Александровского сада.
Высокие скорости загрузки, по данным МегаФон, стали доступны и жителям Ишима, насчитывающего 67 тысяч горожан. Модернизация затронула около 10 базовых станций, в том числе, в районе областной больницы, крупного ТЦ, автоцентра и Первомайского сквера.
Новое качество цифровых услуг могут оценить жители Заводоуковска и Ялуваторска, а также те, кто едет по Старому Тобольскому тракту в сторону озера Антоново.
«Для сохранения привычно высокой скорости даже в условиях растущей нагрузки мы планомерно улучшаем параметры сети. С начала года мы провели работы в 80 городах и селах, после чего скорость увеличилась в среднем на 20% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года», – отметил директор МегаФона в Тюменской области Евгений Пфлаумер.
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теги: Тюменская область МегаФон развитие сетей
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