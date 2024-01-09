Развитие сетей: МегаФон в Тюменской области расширил покрытие 4G в популярных у туристов локациях

09.01.2024, MForum.ru

Популярная достопримечательность Тюменской области - горячие источники. Они привлекают в регион немало туристов, как из Югры, так и из других российских регионов. Отвечая на рост числа приезжих, инженеры МегаФона расширяют покрытие и пропускную способность сети в популярных локациях.

Например, на базе отдыха "Сосновый бор" по Ялуторовскому тракту, на территории санатория "Сибирь", на термальных источниках "Аван", вблизи поселка Каменка, «Верхний бор» по Салаирскому тракту, в экопарке «Тайга» у села Анохино. Скорость передачи данных в этих локациях выросла на 80%, пиковые скорости скачивания данных могут достигать 100 Мбит/с.

В новогодние каникулы минеральные источники под открытым небом посетило на 11% больше туристов, чем годом ранее. Кроме жителей Тюмени сюда приезжали гости из Москвы и Московской области, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а также Санкт-Петербурга, Уфы и Пермского края. Здесь можно встретить и гостей из южных регионов страны, а также Приморского края, Сахалина и Камчатки.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон развитие сетей Тюменская область

--