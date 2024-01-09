Развитие сетей: МегаФон в Тюменской области расширил покрытие 4G в популярных у туристов локациях

MForum.ru
09.01.2024,
Популярная достопримечательность Тюменской области - горячие источники. Они привлекают в регион немало туристов, как из Югры, так и из других российских регионов. Отвечая на рост числа приезжих, инженеры МегаФона расширяют покрытие и пропускную способность сети в популярных локациях.
Например, на базе отдыха "Сосновый бор" по Ялуторовскому тракту, на территории санатория "Сибирь", на термальных источниках "Аван", вблизи поселка Каменка, «Верхний бор» по Салаирскому тракту, в экопарке «Тайга» у села Анохино. Скорость передачи данных в этих локациях выросла на 80%, пиковые скорости скачивания данных могут достигать 100 Мбит/с.
В новогодние каникулы минеральные источники под открытым небом посетило на 11% больше туристов, чем годом ранее. Кроме жителей Тюмени сюда приезжали гости из Москвы и Московской области, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а также Санкт-Петербурга, Уфы и Пермского края. Здесь можно встретить и гостей из южных регионов страны, а также Приморского края, Сахалина и Камчатки.
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теги: МегаФон развитие сетей Тюменская область
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