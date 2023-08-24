Развитие сетей: МегаФон в Тюменской области - Тюмень, Боровое, Мальково, Чикча

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Тюменской области - Тюмень, Боровое, Мальково, Чикча

24.08.2023, MForum.ru

МегаФон запустил базовые станции в 4-х микрорайонах Тюмени, где идет активное жилищное строительство. Также связью обеспечены жители коттеджных поселков Боровое, Мальково и Чикчи.

 

 

В Тюмени улучшилось качество покрытия и услуг компании в микрорайоне Тюменский-2, в периметре жилых комплексов "Английский квартал", "Адмирал" и "Смородина", квартала "Республика", ЖК "Симпл", ЖК "Шоколад", "Боровский" и на территориях малоэтажной застройки в Мальково, Чикча, в садовых товариществах "Липовый остров" и "Поле чудес".

Базовые станции используют два диапазона LTE, какие именно, в пресс-релизе не сообщается. Оператор утверждает, что средняя доступная скорость мобильного интернета выросла до 60 Мбит/с, максимальная - до 95-112 Мбит/с.

«Только с начала года мы построили и модернизировали более 70 объектов связи в Тюмени и Тюменском районе», – отмечает Иосиф Цигрошвили, технический руководитель МегаФона в Тюменской области.

пресс-релиз

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теги: МТС развитие сетей Тюменская область

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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