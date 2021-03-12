Развитие сетей: Tele2 пускает в ход свой частотный ресурс band 40

MForum.ru
12.03.2021,
В ситуации, когда и частотный ресурс и оператор находятся в одних и тех же руках, о честной конкуренции можно забыть. Помните щедрый подарок, сделанный чиновниками "национальному чемпиону"? Право пользования частотами в диапазоне band 40 (2300-2400 МГц) в различных российских регионах без аукциона или конкурса получил Ростелеком, конечно же под благие цели подключения чего-то там социального, типа Росгвардии. Теперь эти частоты начал задействовать Tele2 для укрепления своей местами задыхающейся от нагрузки сети LTE. Процесс начался еще в прошлом году, так что теперь базовые станции band 40 Tele2 можно встретить более, чем в двух десятках российских регионов.
В частности, band 40 Tele2 уже задействовали в таких регионах, как:
В основном, это пока единичные базовые станции, но не в Москве и Санкт-Петербурге, где уже формируется вполне ощутимое покрытие, например, в Юго-Западном сегменте Москвы, в Химках и Серпухове. В зависимости от региона и конкретной базовой станции задействуются полосы 5, 10, 15 или 20 МГц, на некоторых включено 256QAM и 4х4 MIMO.
В общем, освоение диапазона band 40 началось и это, конечно, усилит конкурентные возможности Tele2 в перспективе ближайших лет. В Москве, в частности, где сеть LTE Tele2 местами была перегружена, новый диапазон стал настоящей отдушиной, решением проблем, созданных маркетологами.
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теги: телеком Tele2 частоты band 40 развитие сетей
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