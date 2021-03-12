Развитие сетей: Tele2 пускает в ход свой частотный ресурс band 40

12.03.2021, MForum.ru

В ситуации, когда и частотный ресурс и оператор находятся в одних и тех же руках, о честной конкуренции можно забыть. Помните щедрый подарок, сделанный чиновниками "национальному чемпиону"? Право пользования частотами в диапазоне band 40 (2300-2400 МГц) в различных российских регионах без аукциона или конкурса получил Ростелеком, конечно же под благие цели подключения чего-то там социального, типа Росгвардии. Теперь эти частоты начал задействовать Tele2 для укрепления своей местами задыхающейся от нагрузки сети LTE. Процесс начался еще в прошлом году, так что теперь базовые станции band 40 Tele2 можно встретить более, чем в двух десятках российских регионов.

В частности, band 40 Tele2 уже задействовали в таких регионах, как:

Белгородская область Владимирская область Воронежская область Иркутская область Коми республика Краснодарский край Курская область Ленобласть Липецкая область Марий Эл Москва Московская область Омская область Пермский край Приморский край Самарская область Санкт-Петербург Саратовская область Свердловская область Татарстан (tbc) Тульская область Тюменская область Челябинская область Чувашская республика Ярославская область

В основном, это пока единичные базовые станции, но не в Москве и Санкт-Петербурге, где уже формируется вполне ощутимое покрытие, например, в Юго-Западном сегменте Москвы, в Химках и Серпухове. В зависимости от региона и конкретной базовой станции задействуются полосы 5, 10, 15 или 20 МГц, на некоторых включено 256QAM и 4х4 MIMO.

В общем, освоение диапазона band 40 началось и это, конечно, усилит конкурентные возможности Tele2 в перспективе ближайших лет. В Москве, в частности, где сеть LTE Tele2 местами была перегружена, новый диапазон стал настоящей отдушиной, решением проблем, созданных маркетологами.

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