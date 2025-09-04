Развитие сетей: Билайн в Тюменской области - оператор расширил покрытие в Тюмени и в 4-х районах области

MForum.ru

Развитие сетей: Билайн в Тюменской области - оператор расширил покрытие в Тюмени и в 4-х районах области

04.09.2025, MForum.ru

Билайн продолжает расширять покрытие и улучшать работу сетей 4G/LTE в Тюменской области. По данным оператора здесь были проведены работы по расширению емкости сети, как в столице региона, так и в сельской местности.

В частности, дополнительное телеком-оборудование Билайна заработало вблизи сразу трех густонаселенных жилых комплексов Тюмени — «Ария», «Квартал на Московском» и «Мозаика Парк». Все они располагаются в микрорайонах с плотной застройкой, поэтому нагрузка на обслуживающие их базовые станции была достаточно высокой.

Как утверждает пресс-служба оператора, проведенная модернизация обеспечила не только расширение пропускной способности сети, но и позволило повысить доступные абонентам скорости 4G/LTE.

Оператор обновил инфраструктуру и улучшил покрытие сетью 4G и в четырех районах Тюменской области в пяти села и деревнях региона.

В их числе:

  • Исетский район — Шорохово;
  • Тобольский район — Байкалово;
  • Тюменский район — Салаирка, Успенка;
  • Ялуторовский район — Сингуль Татарский.

«Летний сезон, традиционно, является для нас одним из самых активных периодов с точки зрения стройки, и за прошедшую его половину мы уже успели реализовать целый ряд разноплановых технических проектов в области. При этом важные работы по развитию сети наши специалисты провели как в столице региона, так и за ее пределами, включая несколько населенных пунктов. Последнее — особенно актуально сейчас, учитывая продолжающийся дачный сезон, когда многие горожане уезжают в районы, но продолжают оставаться интернет-активными», — комментирует директор Тюменского отделения Билайна Андрей Тихонов.

Тюменская область - один из российских регионов, где в августе наблюдались отключения интернет-доступа LTE в сетях мобильной связи со ссылками на "обеспечение безопасности". 

© Алексей Бойко, MForum.ru

