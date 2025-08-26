Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - вдвое расширено покрытие LTE в селе Балаганное

26.08.2025, MForum.ru

Инженеры МегаФона модернизировали LTE-сеть в селе Балаганное и увеличили зону покрытия почти в два раза. Как сообщает оператор, улучшенное качество связи 4G доступно в центре села, вдоль побережья Охотского моря и в акватории, а также на важных транспортных магистралях к Тауйску и Талону. LTE уверенно работает и в северном направлении до территории бывшего аэродрома.

Балаганное — поселение, расположенное в живописном устье реки Тауй на побережье Охотского моря. В 2023 году МегаФон запустил здесь связь 4G, установив современное оборудование.

Жители села активно пользуются мобильным интернетом. Данные анализа трафика, что в летние месяцы жители и гости села более активно передают данные через мобильные устройства. В июле 2025 года трафик в Балаганном вырос на 15% относительно середины лета 2024 года.

«Балаганное находится в 120 километрах от областного центра, потому многие вопросы местным жителям удобно решать дистанционно. Мы расширили цифровые возможности для абонентов, чтобы они могли комфортно пользоваться услугами телемедицины, получать онлайн-образование или найти удаленную работу», — отметил директор МегаФона в Магаданской области Максим Загинай.

теги: развитие сетей Магаданская область МегаФон

