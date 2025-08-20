Развитие сетей: МегаФон в Саратовской области - LTE покрытие получили Гусево и Меловое

MForum.ru
20.08.2025,
Более 600 жителей сёл Гусево и Меловое в Красноармейском районе получили доступ к мобильной связи и интернету четвёртого поколения. МегаФон при содействии регионального министерства цифрового развития установил здесь новое телеком-оборудование.
По данным оператора, абонентам теперь доступны скорости доступа в интернет до 75 Мбит/с.
Проект реализован в рамках федеральной инициативы «Скидка за спектр». Программа предусматривает скидку за использование радиочастотного спектра для оператора при установке базовых станций в малонаселенных сёлах и деревнях. Строительство и обновление сетей связи в регионе направлено на реализацию стратегических задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Подключение сельских территорий к высокоскоростному интернету — стратегическая инвестиция в будущее нашего региона. Партнёрские проекты государства и бизнеса позволяют местным жителям получать те же цифровые возможности, что и горожанам. Благодаря этому молодёжь может профессионально расти, не покидая родные места, а местные предприниматели — расширять бизнес с помощью современных онлайн-инструментов», — рассказал Владимир Старков, министр цифрового развития и связи Саратовской области.
«Успешная реализация совместных проектов с региональными властями наглядно демонстрирует эффективность подобных инициатив. Ярким примером служит недавнее подключение объектов связи в сёлах Памятка, Сазоново и Большая Фёдоровка, где за пять месяцев эксплуатации объём потребляемого интернет-трафика вырос в 2,5 раза», — отметил Андрей Башкевич, директор МегаФона в Саратовской области.
По данным big data оператора, с каждым годом разница в среднемесячной онлайн-активности между городскими и сельскими пользователями сокращается и составляет уже менее 7%.
