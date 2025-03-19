Развитие сетей: Билайн в Саратовской области - компания расширила емкость и зону покрытия сети 4G/LTE

MForum.ru
19.03.2025,
В рамках работ по развитию инфраструктуры, Билайн установил в Саратовской области дополнительные БС в популярных локациях для отдыха, в пригородах и в небольших населенных пунктах региона.
Повысилась пропускная способность сети в Саратове на Бульваре Героев Отечества, в парке отдыха Ударник, природном парке Кумысная Поляна, в Драматическом театре и Театральном парке, а в Балаково - в сквере вдоль Проспекта героев. Зона покрытия интернета 4G/LTE выросла в поселках Октябрский, Согласный, Хмелевский, 2-я Гуселка, селах Малый Узень, Полчаниновка, Березовка 1-я и Грачевка, в рабочих поселках Приволжский и Соколовый. Внимание получили и дачные поселки - улучшения в работе услуг Билайн могут оценить клиенты оператора в СНТ Авангард и Ясные Зори.
Олеся Ворожейкина, директор Саратовского отделения Билайна: «С приходом весны жители всё чаще проводят время вне дома, отправляясь на прогулки по городу или выезжая в область. Для нас важно, чтобы клиенты могли комфортно пользоваться мобильными сервисами, где бы они не находились. Поэтому мы активно развиваем сеть на всей территории – в городах и пригородах, небольших сёлах и даже в отдалённых уголках области».
Проведенные работы повысили доступность голосовой связи в режиме VoLTE.
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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Саратовская область
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