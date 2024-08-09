Развитие сетей: МегаФон в Саратовской области - модернизированы сети в Петровске и Аткарске

09.08.2024, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, инженеры компании развернули в этих райцентрах Саратовской области дополнительные базовые станции стандарта 4G/LTE.

По данным МегаФон в Петровске, за счет установки нового оборудования, скорость передачи данных выросла на 50% на на улицах Комсомольская, Радищева, 25 лет Октября, Шамаева, Пионерская, Горная, Стрельцова и рядом с Аграрно-технологическим техникумом. В Аткарске в результате работ площадь покрытия LTE оператора увеличилась на 25%. Новые телеком‑объекты обеспечили скоростным мобильным интернетом жителей домов на Горной, Мельничной, Садовой, Красноармейской, Ртищевской, Мичурина, Огородной улицах, а также квартала Залиния-2 и пассажиров проходящих поездов.

«В июле в среднем абонент из этих городов использовал на устройстве около 30 гигабайт интернет-трафика. За год этот показатель вырос на 16%. Суммарный объем информации, расходуемой в райцентрах, увеличился еще и из-за растущего числа пользователей в нашей сети. Строительство новых базовых станций помогло нивелировать влияние возрастающего потребления и улучшить качество услуг для жителей и гостей Петровска и Аткарска», — говорит руководитель технического отдела МегаФона в Саратовской области Илья Новичков.

В районах, которые обслуживают новые вышки связи максимальные скорости интернета по данным МегаФон достигают 70 Мбит/с. За счет проведенных работ, расширена зона применения VoLTE.

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теги: МТС развитие сетей Саратовская область

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