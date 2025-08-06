Развитие сетей: Билайн в Саратовской области - оператор построил дополнительные базовые станции вблизи нескольких дачных массивов и сел

06.08.2025, MForum.ru

Дополнительные базовые станции появились возле СНТ «Березка», «Бодрость-59», «Восход-А», «Друзья Природы», «Заря», «Опера», а также сел Елшанка в Воскресенском районе и Расловка 1-я в Саратовском районе. Запуск нового оборудования обеспечил расширение емкости сети.

За последние месяцы компания расширила покрытие LTE и в отдаленных районах области. В частности, связь 4G/LTE Билайн впервые появилась в 8-ми селах и деревнях:

Аткарский район – Сазоново;

Красноармейский район – Бобровка;

Краснокутский район – Интернациональное;

Романовский район – Памятка;

Саратовский район – Боковка;

Татищевский район – Большая Федоровка, Хлебновка;

Энгельсский район – Подгорное.

«Наша команда продолжает совершенствовать инфраструктуру и улучшать качество связи в области, чтобы клиенты могли удобно пользоваться 4G в самых разных ситуациях. Так, помимо уже названных улучшений, недавно мы модернизировали базовые станции вдоль федеральной трассы Р-229. В результате – наша сеть стала еще надежнее на участке общей протяженностью более 800 километров», – комментирует директор Саратовского отделения Билайна Олеся Ворожейкина.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Саратовская область

--