Развитие сетей: Билайн в Саратовской области - оператор построил дополнительные базовые станции вблизи нескольких дачных массивов и сел

06.08.2025,
Дополнительные базовые станции появились возле СНТ «Березка», «Бодрость-59», «Восход-А», «Друзья Природы», «Заря», «Опера», а также сел Елшанка в Воскресенском районе и Расловка 1-я в Саратовском районе. Запуск нового оборудования обеспечил расширение емкости сети.
За последние месяцы компания расширила покрытие LTE и в отдаленных районах области. В частности, связь 4G/LTE Билайн впервые появилась в 8-ми селах и деревнях:
«Наша команда продолжает совершенствовать инфраструктуру и улучшать качество связи в области, чтобы клиенты могли удобно пользоваться 4G в самых разных ситуациях. Так, помимо уже названных улучшений, недавно мы модернизировали базовые станции вдоль федеральной трассы Р-229. В результате – наша сеть стала еще надежнее на участке общей протяженностью более 800 километров», – комментирует директор Саратовского отделения Билайна Олеся Ворожейкина.
теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Саратовская область
