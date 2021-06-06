Развитие сетей: Билайн договорился о сотрудничестве сразу с несколькими главами регионов

06.06.2021, MForum.ru

ВымпелКом сообщает, что подписаны соглашения о сотрудничестве сразу по 7 российским регионам. Заключены соглашения с высшими должностными лицами таких регионов, как:

Иркутская область

Камчатский край

Карелия республика

Саратовская область

Сахалинская область

Тамбовская область

Ярославская область

Кроме того, подписано соглашение с мэром Иннополиса, Татарстан.

О чем договорились?

В казенных документах это называется "совместной работой", но в целом речь идет о продолжении активной работы ВымпелКома в соответствующих регионах для развития телеком-инфраструктуры, реализации нацпроектов и даже "увеличения эффективности управленческой деятельности" и "повышения инвестиционной привлекательности регионов".

Инвестиции телеком-оператора будут осуществляться не только в строительство радиоподсистемы и транспортной инфраструктуры связи, но также во внедрение решений на основе анализа больших данных в рамках ML/AI. Это позволит уточнить планы развития транспортной инфраструктуры, выявить потоки и уровень миграции населения, разработать программы развития туризма. Будут внедряться решения в области аудио и видеоаналитики, что, как ожидается, позитивно скажется на уровне безопасности в регионах и на качестве оказываемых госуслуг.

Говорится о планах так называемой "цифровизации населенных пунктов", а также внедрению услуг телемедицины, образовательных, системы интеллектуального учета ресурсов и т.п.

Билайн представит властям регионов доступ к наработкам в области умного города / ЖКХ, а также поделится опытом их интеграции.

В каждом из перечисленных регионов "Вымпелком" планирует активно строить базовые станции и ЦОДы.

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом»:

«Современные темпы технологического прогресса создают в России благоприятные условия для цифровой трансформации не только экономики, но и сферы государственных услуг. Подписанные сегодня соглашения станут важным шагом на пути к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству. Мы, безусловно, заинтересованы во внедрении и дальнейшем развитии новых технологий в различных секторах промышленности и в социальной сфере».

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