Развитие сетей: МегаФон в Саратовской области - LTE получили еще 24 тысячи сельских жителей

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Саратовской области - LTE получили еще 24 тысячи сельских жителей

02.08.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске услуг 4G/LTE в небольших поселках, селах и на хуторах. Работы проведены в рамках второго этапа проекта по устранению "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) при участии Минцифры Саратовской области.

 

 

Связь оператора появилась в 116 поселениях области. Как сообщает МегаФон, абонентам доступны скорости вплоть до 70 Мбит/с.

«В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек для жителей появляется доступ к качественной мобильной связи и высокоскоростному интернету. Современные цифровые и электронные коммуникации позволяют людям быть в курсе происходящих событий, получать образование, работать удаленно, поэтому развитие инфраструктуры связи необходимо для жителей малонаселенных пунктов региона», — комментирует Владимир Старков, министр цифрового развития и связи Саратовской области.

Сеть задействует "средние и высокие" диапазоны частот. Кроме того, после проведенных работ абонентам стал доступен режим VoLTE.

«Трафик на сельских территориях в среднем прирастает на 20% ежегодно. Видеообщение, дистанционные обучение и работа, телемедицина и другие онлайн-услуги зачастую востребованы даже больше за пределами городов. Сказывается отдаленность и отсутствие стационарной связи. Проект УЦН помогает значительно снизить количество сельских территорий без интернет-покрытия и увеличить число сельчан, использующих цифровые сервисы», — комментирует Андрей Башкевич, директор МегаФона в Саратовской области.

Специалисты оператора обеспечили доступ к сети жителям поселений в 31 районе области: Аркадакском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балаковском, Балашовском, Балтайском, Вольском, Воскресенском, Дергачевском, Екатериновском, Ершовском, Ивантеевском, Калининском, Красноармейском, Краснокутском, Краснопартизанском, Лысогорском, Марксовском, Новобурасском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском, Петровском, Пугачевском, Ровенском, Романовском, Ртищевском, Самойловском, Татищевском, Турковском, Хвалынском.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон развитие сетей Саратовская область

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

04.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Саратове - новые базовые станции появились в микрорайонах Северный, Солнечный и Солнечный-2 / MForum.ru

06.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Саратовской области - мобильный интернет 4G появился в центрах нефте- и газодобычи Саратовской области / MForum.ru

06.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии сетей - Челябинская, Саратовская, Псковская, Курганская области / MForum.ru

08.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Бурятии - Баргузин / MForum.ru

02.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 28 ms, lookup=0 ms, find=28 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

02.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Poco Buds X1 с 40 дБ ANC и 12,4-миллиметровыми титановыми драйверами / MForum.ru

02.08. [Новинки] Анонсы: Poco M6 Plus получил Snapdragon 4 Gen 2 AE и 108 Мп камеру / MForum.ru

02.08. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 50 – самый тонкий защищенный смартфон / MForum.ru

01.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфонах Pixel 9 / MForum.ru

01.08. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (2a) Plus получил новый чипсет и улучшенную сэлфи-камеру / MForum.ru

31.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации раскладушки Huawei Nova Flip / MForum.ru

30.07. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo N61 – прочный смартфон с литым корпусом / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (2a) Plus получит MediaTek Dimensity 7350 Pro / MForum.ru

25.07. [Новинки] Анонсы: Vivo V40 SE 4G представлен официально / MForum.ru

24.07. [Новинки] Анонсы: Nubia Z60S Pro с улучшенной камерой представлен официально / MForum.ru

24.07. [Новинки] Анонсы: Nubia Z60 Ultra Leading Version с мощным чипсетом представлен официально / MForum.ru

24.07. [Новинки] Слухи: Появились рендеры всех цветов Honor X60i / MForum.ru

23.07. [Новинки] Слухи: Официальная премьера Nio Phone 2 состоится 27 июля / MForum.ru

23.07. [Новинки] Слухи: Анонс Huawei Mate 70 задержится до 4 квартала / MForum.ru

22.07. [Новинки] Анонсы: Представлен складной смартфон Xiaomi Mix Flip с большим экраном и АКБ 4780 мАч / MForum.ru

19.07. [Новинки] Анонсы: HMD Skyline отличается потрясающим дизайном и простотой ремонта / MForum.ru

19.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno12 F 4G со Snapdragon 685 и 8 ГБ ОЗУ / MForum.ru

18.07. [Новинки] Слухи: Смартфоны Honor Magic 7 получат 200 Мп телефото- камеру и тандемный OLED-экран / MForum.ru

18.07. [Новинки] Анонсы: Red Magic 9S Pro выходит на мировой рынок / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 4 получил цельнометаллический корпус уникального дизайна / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: