Развитие сетей: МегаФон в Саратовской области - LTE получили еще 24 тысячи сельских жителей

MForum.ru
02.08.2024,
МегаФон сообщает о запуске услуг 4G/LTE в небольших поселках, селах и на хуторах. Работы проведены в рамках второго этапа проекта по устранению "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) при участии Минцифры Саратовской области.
Связь оператора появилась в 116 поселениях области. Как сообщает МегаФон, абонентам доступны скорости вплоть до 70 Мбит/с.
«В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек для жителей появляется доступ к качественной мобильной связи и высокоскоростному интернету. Современные цифровые и электронные коммуникации позволяют людям быть в курсе происходящих событий, получать образование, работать удаленно, поэтому развитие инфраструктуры связи необходимо для жителей малонаселенных пунктов региона», — комментирует Владимир Старков, министр цифрового развития и связи Саратовской области.
Сеть задействует "средние и высокие" диапазоны частот. Кроме того, после проведенных работ абонентам стал доступен режим VoLTE.
«Трафик на сельских территориях в среднем прирастает на 20% ежегодно. Видеообщение, дистанционные обучение и работа, телемедицина и другие онлайн-услуги зачастую востребованы даже больше за пределами городов. Сказывается отдаленность и отсутствие стационарной связи. Проект УЦН помогает значительно снизить количество сельских территорий без интернет-покрытия и увеличить число сельчан, использующих цифровые сервисы», — комментирует Андрей Башкевич, директор МегаФона в Саратовской области.
Специалисты оператора обеспечили доступ к сети жителям поселений в 31 районе области: Аркадакском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балаковском, Балашовском, Балтайском, Вольском, Воскресенском, Дергачевском, Екатериновском, Ершовском, Ивантеевском, Калининском, Красноармейском, Краснокутском, Краснопартизанском, Лысогорском, Марксовском, Новобурасском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском, Петровском, Пугачевском, Ровенском, Романовском, Ртищевском, Самойловском, Татищевском, Турковском, Хвалынском.
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теги: МегаФон развитие сетей Саратовская область
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