Развитие сетей: МегаФон в Саратовской области - сеть сотовой связи модернизировали в 6 районах Саратова

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Саратовской области - сеть сотовой связи модернизировали в 6 районах Саратова

12.12.2024, MForum.ru

МегаФон расширил инфраструктуру сети в Ленинском, Фрунзенском, Заводском, Волжском, Кировском районах областной столицы, ориентируясь на кварталы с высокой онлайн-активностью. Дополнительные БС построили в Гагаринском районе городского округа Саратов.

Инженеры оператора задействовали средний диапазон частот, по данным компании, средняя скорость загрузки данных теперь составляет порядка 25 Мбит/с, максимальная - 100 Мбит/с.

 

 

Модернизация коснулась жилого комплекса Молодость, микрорайонов Новый Увек, Жасминный, Звезда, поселков Тепличный и Водник, деревни Калашников.

Был ускорен мобильный интернет в многоквартирных домах, частном секторе, на территории СНТ Старые Пруды, Долина и в соседних с ними жилых массивах.

«Планируя технические мероприятия, в первую очередь мы ориентируется на потребности клиентов. За 11 месяцев саратовцы и гости города использовали на треть больше интернет-данных, чем за тот же период годом ранее. Растущая нагрузка на сеть требует последовательного развития инфраструктуры связи», — прокомментировал Андрей Башкевич, директор МегаФона в Саратовской области.

В целом с начала 2024 года в Саратове построили свыше 20 объектов связи. Оценить новое качество связи и мгновенную загрузку интернет‑сервисов смогли жители десятков домов в активно застраивающихся микрорайонах, в числе которых Северный, Солнечный, Солнечный‑2. Также инженеры оператора модернизировали несколько десятков базовых станций, улучшив их характеристики для пользователей.

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теги: МегаФон развитие сетей Саратовская область Саратов

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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