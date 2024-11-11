Развитие сетей: МегаФон в Саратовской области - расширено покрытие LTE в Энгельсском районе

MForum.ru
11.11.2024,
МегаФон сообщает о проведенных масштабных работах по расширению покрытия LTE в Энгельсе и в соседних с ним поселениях.
В результате устойчивая связь и мобильный интернет впервые появились в селе Кирово. Ранее жителям приходилось довольствоваться периферийным покрытием базовых станций в соседних населенных пунктах. Теперь местные жители получили возможность пользоваться услугами МегаФон на скоростях до 100 Мбит/с.
Свыше десяти дополнительных телекоммуникационных объектов установили в селах Подстепное и Терновка, в поселке Приволжский и в Энгельсе. В частности, новое оборудование заработало вблизи жилых комплексов «Эталон», «Парковый» и «Облака», в дачных массивах районного центра и на базах отдыха, расположенных на берегу Сазанки.
МегаФон провел реформинг существующих сетей - переиспользование сетью LTE частот 1800 МГц и 2100 МГц. Инженеры оптимизировали использование частот и повысили эффективность работы оборудования в Энгельсе, поселках Приволжский, имени Карла Маркса, Анисовский, Взлетный, селах Безымянное, Зеленый Дол, Березовка, Шумейка и Генеральское.
«С начала 2024 года наши абоненты в Энгельсском районе скачали более четырех петабайт информации и эта цифра продолжает расти. Увеличение интернет-трафика — это не просто статистика, это отражение положительных изменений в повседневной жизни людей. Мы стремимся предоставить каждому возможность пользоваться преимуществами цифрового мира для работы, обучения и общения», — отметил Илья Новичков, руководитель технического отдела в Саратовской области.
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теги: МегаФон развитие сетей Саратовская область
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