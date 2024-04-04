Развитие сетей: МегаФон в Саратове - новые базовые станции появились в микрорайонах Северный, Солнечный и Солнечный-2

MForum.ru
04.04.2024,
Зона покрытия расширилась и улучшилась для жителей десятков домов в микрорайонах Северный, Солнечный и Солнечный-2. Вторичный эффект от расширения покрытия - снижение нагрузки на действующие телеком-объекты.
покрытие 4G/LTE в Северном (6-й мкр), Солнечном и Солнечном-2 на карте на сайте МегаФон выглядит сплошным
Как сообщает МегаФон, средняя скорость доступа вблизи новых базовых станций - 50 Мбит/c, максимальная - 130 Мбит/с.
«Развитие районов не останавливается, поселки активно застраиваются, а население растет. За последние месяцы мы в два раза расширили территорию покрытия сети LTE только в Солнечном и Солнечном-2. Проведенные работы позволили обеспечить стабильный сигнал в недавно сданных домах и медицинских, торговых учреждениях поблизости. Более высокие скорости интернета стали доступны на территории прогулочных зон: на Бульваре Героев Отечества, в парке "Семхоз", а также на спортивных объектах, например в волейбольном центре "Протон-Арена"», — прокомментировал Андрей Башкевич, директор МегаФона в Саратовской области.
По статистике оператора, абонент, проживающий в любом из перечисленных микрорайонов, в среднем расходует чуть более 20 ГБ мобильного трафика ежемесячно. По сравнению с 2023 годом потребление выросло на ощутимые 20%. При этом суммарный объем передачи данных вырос на 74% за счет прибывающих новоселов.
Треть объема трафика абоненты расходуют на соцсети и мессенджеры, в разряде приложений для обмена сообщениями лидирует Telegram - с долей 80% от общего трафика. Доля ВК по трафику, расходуемому в соцсетях, составила 67%. Абоненты также активно смотрят короткие ролики на специализированных хостингах и полнометражные фильмы в онлайн-кинотеатрах - на эти платформы приходится 23% трафика.
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теги: развитие сетей Саратовская область Саратов МегаФон
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