Развитие сетей: Связь МТС появилась в селах вдоль автотрассы Воронеж-Саратов

15.01.2025, MForum.ru

МТС сообщает о запуске голосовой связи и мобильной сети LTE в селе Филиппенково, поселках Октябрьский и Новая Жизнь, расположенных на востоке Воронежской области вдоль автотрассы Воронеж-Саратов. После развертывания новой телеком-инфраструктуры, клиентам МТС стала доступна связь LTE на скорости до 50 Мбит/с и улучшилось качество голосовой связи.

В поселке Новая жизнь Аннинского района проживает более 500 человек, действует школа, почтовый пункт, медпункт, дом культуры, магазин и минимаркет.

В селе Филиппенково Бутурлиновского района стабильную связь получили около 900 человек, а также средняя школа, дом культуры, медпункт, библиотека, магазины, другие учреждения. Кроме того, высокоскоростным интернетом на этом участке обеспечена железнодорожная ветка Бутурлиновка—Калач.

Посёлок Октябрьский Поворинского района находится у самой границы Воронежской и Саратовской областей, доступ к высокоскоростному интернету МТС после проведенных работ получили около 600 местных жителей, а также абоненты МТС, проживающие в поселках Калмычёк и Кривченко.

В целом услуги МТС стали доступны еще примерно 2 тысячам жителей отдаленных населенных пунктов Воронежской области.

«Мы продолжаем обеспечивать связью малые населенных пункты и дачные поселки, которые разбросаны по всему региону. Как правило, эти поселения находятся в стороне от крупных административных центров», — отметил директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС развитие сетей Воронежская область

--