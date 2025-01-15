Развитие сетей: Связь МТС появилась в селах вдоль автотрассы Воронеж-Саратов

MForum.ru
15.01.2025,
МТС сообщает о запуске голосовой связи и мобильной сети LTE в селе Филиппенково, поселках Октябрьский и Новая Жизнь, расположенных на востоке Воронежской области вдоль автотрассы Воронеж-Саратов. После развертывания новой телеком-инфраструктуры, клиентам МТС стала доступна связь LTE на скорости до 50 Мбит/с и улучшилось качество голосовой связи.
В поселке Новая жизнь Аннинского района проживает более 500 человек, действует школа, почтовый пункт, медпункт, дом культуры, магазин и минимаркет.
В селе Филиппенково Бутурлиновского района стабильную связь получили около 900 человек, а также средняя школа, дом культуры, медпункт, библиотека, магазины, другие учреждения. Кроме того, высокоскоростным интернетом на этом участке обеспечена железнодорожная ветка Бутурлиновка—Калач.
Посёлок Октябрьский Поворинского района находится у самой границы Воронежской и Саратовской областей, доступ к высокоскоростному интернету МТС после проведенных работ получили около 600 местных жителей, а также абоненты МТС, проживающие в поселках Калмычёк и Кривченко.
В целом услуги МТС стали доступны еще примерно 2 тысячам жителей отдаленных населенных пунктов Воронежской области.
«Мы продолжаем обеспечивать связью малые населенных пункты и дачные поселки, которые разбросаны по всему региону. Как правило, эти поселения находятся в стороне от крупных административных центров», — отметил директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.
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теги: МТС развитие сетей Воронежская область
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