Развитие сетей: МегаФон в Воронежской области - запущены новые объекты связи в 8 районах области

MForum.ru
04.10.2024,
Инженеры оператора установили новое телеком-оборудование в 8 районах Воронежской области. В зоне улучшений - около 20 тысяч сельчан. Как сообщает МегаФон, жителям доступны средние скорости мобильного доступа к интернету около 30 Мбит/c.
Новые "объекты связи" были запущены в Бобровском, Борисоглебском, Бутурлиновском, Грибановском, Калачеевском, Новоусманском, Нижнедевицком и Павловском районах Воронежской области. Базовые станции работают сразу в нескольких частотных диапазонах LTE, что позволяет добиваться и объемного, связного покрытия и сравнительно высоких скоростей.
Новое покрытие появилось в следующих населенных пунктах:
«За год объём интернет-трафика в сельской местности в Воронежской области вырос почти на 30 %. Жители поселений активные пользователи различных цифровых сервисов – от получения цифровых госуслуг до просмотра видео в онлайн-кинотеатрах. Установка нового телеком-оборудования в районах Черноземья позволила значительно расширить 4G-покрытие, улучшить качество связи и мобильного интернета в регионе, а также повысить качество жизни сельчан», – отмечает директор МегаФона в Воронежской области Павел Фомин.
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теги: МегаФон развитие сетей Воронежская область
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