Развитие сетей: МегаФон в Воронежской области - запущены новые объекты связи в 8 районах области

04.10.2024, MForum.ru

Инженеры оператора установили новое телеком-оборудование в 8 районах Воронежской области. В зоне улучшений - около 20 тысяч сельчан. Как сообщает МегаФон, жителям доступны средние скорости мобильного доступа к интернету около 30 Мбит/c.

Новые "объекты связи" были запущены в Бобровском, Борисоглебском, Бутурлиновском, Грибановском, Калачеевском, Новоусманском, Нижнедевицком и Павловском районах Воронежской области. Базовые станции работают сразу в нескольких частотных диапазонах LTE, что позволяет добиваться и объемного, связного покрытия и сравнительно высоких скоростей.

Новое покрытие появилось в следующих населенных пунктах:

с. Коршево, п. Лушниковка, с.Мечётка, с. Юдановка (Бобровский район)

с. Танцырей (Борисоглебский район)

с. Великоархангельское, с.Гвазда, с. Кучеряевка, с. Озёрки, с.Чулок (Бутурлиновский район)

с. Новогольское (Грибановский район)

п. Калачеевский (Калачеевский район)

п. Воля (Новоусманский район)

п. Курбатово (Нижнедевицкий район)

с. Покровка (Павловский район)

«За год объём интернет-трафика в сельской местности в Воронежской области вырос почти на 30 %. Жители поселений активные пользователи различных цифровых сервисов – от получения цифровых госуслуг до просмотра видео в онлайн-кинотеатрах. Установка нового телеком-оборудования в районах Черноземья позволила значительно расширить 4G-покрытие, улучшить качество связи и мобильного интернета в регионе, а также повысить качество жизни сельчан», – отмечает директор МегаФона в Воронежской области Павел Фомин.

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теги: МегаФон развитие сетей Воронежская область

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