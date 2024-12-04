Развитие сетей: МегаФон в Воронежской области - на 20% выросла скорость передачи данных в более чем 130 локациях Воронежа

04.12.2024, MForum.ru

Этого результата в Воронеже удалось достичь за счет проведенной модернизации сети, в ходе которой оператор запустил дополнительные слои LTE, в средне, и в высокочастотном диапазонах.

Улучшилось покрытие в районе правительства области, театра оперы и балета, воронежского цирка, а в целом - примерно в 130 локациях, включая многоквартирные и частные дома, бизнес-центры, производственные здания и сооружения. В Воронеже поддерживается возможность звонков в VoLTE.

«Воронеж традиционно является самым активным городом Черноземья по использованию интернет-трафика. Среднедневный показатель объема передачи данных горожан в ноябре вырос на 20% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и уже сравним с 15 миллионами минут видеоразговоров в мессенджерах. Отслеживая рост потребления телеком-услуг в различных районах города, при планировании развития сети мы уделили особое внимание зонам с высокой плотностью жилой застройки, административным и бизнес- зданиям, территориям вблизи культурных и учебных заведений. Проведенные работы помогут абонентам оставаться на связи и пользоваться всеми преимуществами современного цифрового мира», – говорит директор МегаФона в Воронежской области Павел Фомин.

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теги: МегаФон развитие сетей Воронежская область

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