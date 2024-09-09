Развитие сетей: МегаФон в Воронежской области - доступ к 4G получили еще более 30 воронежских поселений

MForum.ru
09.09.2024,
Как сообщает МегаФон, жители 36 небольших населенных пунктов Воронежской области получили доступ к услугам сети 4G/LTE этого оператора. Свыше 11 тысяч человек могут подключиться к новой сети, воспользоваться услугами VoLTE. По данным операторам, доступные скорости скачивания данных для абонентов - 50 Мбит/с.
Работы проведены в рамках проекта УЦН. В эту программу в Воронежской области вошли населенные пункты в которых в основном проживает от 200 до 500 человек. Сеть опирается в основном на "среднечастотный диапазон" - можно предположить, что оператор так именует частоты диапазона 1800 МГц.
«Благодаря проведенным техническим мероприятиям воронежцы в небольших населенных пунктах получили устойчивый доступ к сети четвертого поколения и современным телеком-услугам. Существенный объем работ был реализован в Подгоренском и Семилукском районах, где сотни жителей, проживающих в хуторах и поселениях, смогут с комфортом общаться в мессенджерах, следить за новостями, получать электронные государственные услуги», – говорит директор МегаФона в Воронежской области Павел Фомин.
Список населенных пунктов, где заработала сеть оператора:
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теги: МегаФон развитие сетей Воронежская область
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