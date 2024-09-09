Развитие сетей: МегаФон в Воронежской области - доступ к 4G получили еще более 30 воронежских поселений

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Воронежской области - доступ к 4G получили еще более 30 воронежских поселений

09.09.2024, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, жители 36 небольших населенных пунктов Воронежской области получили доступ к услугам сети 4G/LTE этого оператора. Свыше 11 тысяч человек могут подключиться к новой сети, воспользоваться услугами VoLTE. По данным операторам, доступные скорости скачивания данных для абонентов - 50 Мбит/с.

 

 

Работы проведены в рамках проекта УЦН. В эту программу в Воронежской области вошли населенные пункты в которых в основном проживает от 200 до 500 человек. Сеть опирается в основном на "среднечастотный диапазон" - можно предположить, что оператор так именует частоты диапазона 1800 МГц.

«Благодаря проведенным техническим мероприятиям воронежцы в небольших населенных пунктах получили устойчивый доступ к сети четвертого поколения и современным телеком-услугам. Существенный объем работ был реализован в Подгоренском и Семилукском районах, где сотни жителей, проживающих в хуторах и поселениях, смогут с комфортом общаться в мессенджерах, следить за новостями, получать электронные государственные услуги», – говорит директор МегаФона в Воронежской области Павел Фомин.

Список населенных пунктов, где заработала сеть оператора:

  • Аннинский район (п. Красный Лог, с. Студёное)
  • Верхнехавский район (с. Малая Приваловка, с. Плясоватка)
  • Воробьёвский район (хутор Гринёв)
  • Калачеевский район (с. Попасное, хутор Хвощеватое)
  • Кантемировский район (с. Рудаевка)
  • Лискинский район (хутор Дивногорье)
  • Новоусманский район (с. Крыловка)
  • Новохопёрский район (с. Подосиновка)
  • Острогожский район (с. Болдыревка)
  • Панинский район (с. Верхняя Катуховка)
  • Подгоренский район (хутор Большой Скорорыб, хутор Большая Хвощеватка, хутор Морозовка, хутор Даньковский, п. Терновое, с. Лыково, п. Пробуждение, с. Кулешовка, с. Юдино)
  • Рамонский район (с. Горожанка, с. Гремячье, с. Лебяжье)
  • Россошанский район (хутор Копанки, хутор Новопостояловка)
  • Семилукский район (с. Стадница, с. Перекоповка, с. Кондрашовка, п. совхоза «Раздолье»)
  • Таловский район (п. Терехово, с. Вязовка)
  • Хохольский район (с. Борщёво, с. Дмитриевка)
  • Эртильский район (п. Марьевка)

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теги: МегаФон развитие сетей Воронежская область

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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