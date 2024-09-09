Развитие сетей: МегаФон в Воронежской области - доступ к 4G получили еще более 30 воронежских поселений

09.09.2024, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, жители 36 небольших населенных пунктов Воронежской области получили доступ к услугам сети 4G/LTE этого оператора. Свыше 11 тысяч человек могут подключиться к новой сети, воспользоваться услугами VoLTE. По данным операторам, доступные скорости скачивания данных для абонентов - 50 Мбит/с.

Работы проведены в рамках проекта УЦН. В эту программу в Воронежской области вошли населенные пункты в которых в основном проживает от 200 до 500 человек. Сеть опирается в основном на "среднечастотный диапазон" - можно предположить, что оператор так именует частоты диапазона 1800 МГц.

«Благодаря проведенным техническим мероприятиям воронежцы в небольших населенных пунктах получили устойчивый доступ к сети четвертого поколения и современным телеком-услугам. Существенный объем работ был реализован в Подгоренском и Семилукском районах, где сотни жителей, проживающих в хуторах и поселениях, смогут с комфортом общаться в мессенджерах, следить за новостями, получать электронные государственные услуги», – говорит директор МегаФона в Воронежской области Павел Фомин.

Список населенных пунктов, где заработала сеть оператора:

Аннинский район (п. Красный Лог, с. Студёное)

Верхнехавский район (с. Малая Приваловка, с. Плясоватка)

Воробьёвский район (хутор Гринёв)

Калачеевский район (с. Попасное, хутор Хвощеватое)

Кантемировский район (с. Рудаевка)

Лискинский район (хутор Дивногорье)

Новоусманский район (с. Крыловка)

Новохопёрский район (с. Подосиновка)

Острогожский район (с. Болдыревка)

Панинский район (с. Верхняя Катуховка)

Подгоренский район (хутор Большой Скорорыб, хутор Большая Хвощеватка, хутор Морозовка, хутор Даньковский, п. Терновое, с. Лыково, п. Пробуждение, с. Кулешовка, с. Юдино)

Рамонский район (с. Горожанка, с. Гремячье, с. Лебяжье)

Россошанский район (хутор Копанки, хутор Новопостояловка)

Семилукский район (с. Стадница, с. Перекоповка, с. Кондрашовка, п. совхоза «Раздолье»)

Таловский район (п. Терехово, с. Вязовка)

Хохольский район (с. Борщёво, с. Дмитриевка)

Эртильский район (п. Марьевка)

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теги: МегаФон развитие сетей Воронежская область

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