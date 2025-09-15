Развитие сетей: МегаФон в Воронежской области - к сети подключено еще более 20 поселений

MForum.ru
15.09.2025,
Для жителей 24 населённых пунктов Воронежской области МегаФон развернул сеть 4G/LTE. Около 20 тысяч жителей региона получили доступ к мобильному интернету и звонкам VoLTE.
Работы по обеспечению связью сельского населения были проведены в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» в 15 районах Воронежской области. В программу вошли населённые пункты, в которых в основном проживает до 1 тысячи человек. Среди них сёла Берёзовка (Воробьевский район), Краснореченка, Четвериково, Верхнеозёрский, Патокино, Артюшкино, Александровка, Кутки, Новотроицкое, Переволочное, Битюг-Матрёновка, Машкино, Поляна, Фоменково, Филиппенково, а также посёлки Терновский, Берёзовка (Новохопёрский район), хутор Новодмитриевка и другие.
Скорость передачи данных в смартфонах абонентов теперь может достигать 50 Мбит/с, - утверждает компания. В Воронежской области объём разговоров в режиме VoLTE уже превышает 60%.
теги: развитие сетей Воронежская область МегаФон
