Развитие сетей: МегаФон в Воронежской области - покрытие 4G/LTE улучшилось для 35 тысяч жителей сел

06.03.2025, MForum.ru

Жители еще 12 населенных пунктов области получили возможность пользоваться мобильным интернетом на большей территории. Скорости передачи данных, по сообщению оператора, "могут достигать 45 Мбит/с".

Для улучшения качества услуг были дополнительно задействованы низкочастотный и среднечастотный диапазоны. В план развития приоритетно включали административные центры сельских поселений. В частности, была увеличена территория уверенного покрытия в селе Нижнедевицк, где сохранились постройки, принадлежавшие купцам Сидоровым.

«В одиннадцати районах Воронежской области мы увеличили территорию действия сети и скорость передачи данных. Благодаря проведенным работам жители смогут пользоваться мобильным интернетом там, где ранее сигнал был неустойчивым – общаться в мессенджерах, обращаться к порталу “Госуслуги”, смотреть контент на видеохостингах», – отмечает директор МегаФона в Воронежской области Павел Фомин.

Список населённых пунктов Воронежской области, где увеличено 4G-покрытие:

Аннинский район (с. Никольское)

Верхнехавский район (с. Углянец)

Воробьёвский район (с. Воробьёвка)

Кантемировский район (с. Новомарковка)

Нижнедевицкий район (с. Нижнедевицк)

Новохопёрский район, (с. Троицкое)

Ольховатский район (хутор Гвоздовка)

Россошанский район (c. Архиповка)

Подгоренский район (с. Белогорье, пгт Подгоренский)

Петропавловский район (с. Старая Криуша)

Терновский район (с. Терновка)

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теги: МегаФон развитие сетей Воронежская область

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