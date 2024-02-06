Развитие сетей: МегаФон в Саратовской области - мобильный интернет 4G появился в центрах нефте- и газодобычи Саратовской области

06.02.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске сети LTE в центрах нефте- и газодобычи в Краснокутском и Пугачевском районах Саратовской области. В частности, работы прошли на Карпенском месторождении и заводе комплексной подготовки газа, а также в пункте подготовки и сбыта нефти "Диалл Альянс". Покрытие LTE обеспечило скорости до 150 Мбит/с.

Проект реализован в партнерстве с энергетической компаний, качество связи выросло на производственных площадках и в административных помещениях нефтяных и газовых промыслов.

«Добыча, переработка нефти и газа — это сложный и ответственный процесс, который требует строгого выполнения установленных норм и правил. Чтобы обеспечить безопасность, эффективность работы и оперативный обмен данными, сотрудникам необходимо быть на связи друг с другом и при необходимости, с профильными подразделениями. Стабильный мобильный сигнал теперь позволяет оперативно решать все эти задачи. До строительства базовых станций работники с трудом могли даже позвонить», — сказал руководитель управления ИТ бизнес-решений «Диалл Альянс» Сергей Мальцев.

Установка комплексной подготовки газа «Карпенская» находится в центре Левобережья Саратовской области, в более чем 100 км от столицы региона и в 6 км от ближайшего поселения — села Карпенка Краснокутского района. Пункт подготовки и сбыта нефти также расположен в отдалении от развитой транспортной инфраструктуры. Расстояние до ближайшего поселка Рахмановка Пугачевского района составляет 8 км.

«Из-за удаленности объектов довести стабильный сигнал до нефтегазового промысла — часто нетривиальная задача. Появление сети стандарта LTE открыло новые возможности для цифровизации производства — использования в бизнес-процессах актуальных цифровых технологических решений. А необходимость в быстрой передаче данных подтвердила аналитика. С начала января газовики и нефтяники на территории месторождений прокачали порядка полутора терабайт информации. Такой объем сопоставим с трафиком телеком-объекта в спальном районе Саратова», — отметил директор МегаФона в Саратовской области Андрей Башкевич.

В регионе МегаФон поддерживает работу услуги VoLTE.

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теги: развитие сетей МегаФон Саратовская область

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