Развитие сетей: Вымпелком рассказал о развитии сети в Саратове и области

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Развитие сетей: Вымпелком рассказал о развитии сети в Саратове и области

29.04.2022, MForum.ru

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Компания билайн не сообщает о числе новых базовых станций или инвестициях в Саратовской области, но утверждает, что за несколько последних лет "значительно укрепила" сеть 4G/LTE в регионе, расширив также ее охват.

 

 

Работы по умощнению сети шли не только в Саратове, улучшена связи и мобильный интернет в Балаково, Балашово, Энгельсе и Вольске. Проводились работы не только по улучшению качества сети вне помещений, внимание также уделялось расширению indoor покрытия, например, было установлено дополнительное оборудование в ТЦ Happy Молл и Триумф Молл.

Была проведена немалая работа по расширению покрытия сети билайн в относительно небольших населенных пунктах - жители более 20 поселков и деревень Саратовской области могут это оценить, например, появилось покрытие во Взлетном, Давыдово, Заречном, Золотом, Придорожном, Симоновке, Тополевке, Шереметьевке.

В Саратовской области завершен рефарминг, что по данным собственных измерений компании, позволило нарастить доступные абонентам средние скорости скачивания информации на 35%. Теперь даже в часы наибольшей загрузки, сеть с ними справляется. При этом объем потребления данных в сотовой сети компании за 2021 год вырос на 37%.

Еще один полезный сервис, который появился в регионе еще в начале 2022 года - поддержка технологии VoLTE, она позволила дополнительно разгрузить сеть GSM/3G, часть вызовов теперь обслуживается непосредственно в сети 4G/LTE.

Олеся Ворожейкина, директор Саратовского отделения билайн:

«Сотовая связь дает нам все больше возможностей для общения, и это требует от нас постоянной поддержки высоких темпов развития сети. За прошедший год мы, действительно, сделали многое: построили сотни станций сотовой связи, улучшили скоростные параметры интернета и качество связи в небольших и отдаленных населенных пунктах. Хочу отметить, что текущий год мы начали не менее продуктивно: запустили в Саратовской области новую технологию VoLTE, которая, несмотря на постоянно увеличивающиеся нагрузки на сеть и рост трафика, позволяет нашим абонентам пользоваться качественным сервисом и всегда оставаться на связи с близкими людьми».

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пресс-релиз Билайн

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теги: развитие сетей Саратовская область Вымпелком билайн

© Алексей Бойко, MForum.ru

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