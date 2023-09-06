Развитие сетей: МегаФон о развитии сетей - Челябинская, Саратовская, Псковская, Курганская области

06.09.2023, MForum.ru

Несмотря на проблемы с закупкой оборудования, МегаФон продолжает работать над развитием своей сети в различных регионах. Основной фокус усилий приходится на рефарминг, но кое-где появляются и новые базовые станции. Впрочем, это, на текущий момент это, скорее, исключения. Отечественное оборудование в России по прежнему не выпускается серийно, а зарубежное, от Ericsson, Nokia и Huawei практически недоступно в плане закупки. Так что то, что оператор все же умудряется делать, вызывает особое уважение. Не удивительно, что основные усилия сейчас сосредоточены на рефарминге сетей, это основное, что помогает отдалить момент начала деградации качества услуг, а где-то и улучшить их качество, хотя бы на время.

Челябинская область

Специалисты МегаФон провели масштабный рефарминг частот 2G и 3G, задействовав освобожденные частоты под сеть LTE/4G. Средняя скорость передачи данных в Челябинской области, по утверждениям оператора, выросла на 15% год к году. Впрочем, и по данным Ookla, МегаФон - самый быстрый в регионе. Медианная скорость скачивания данных в Челябинске - 28,88 Мбит/с.

Рефарминг затронул такие города, как Челябинск, Магнитогорск, Озерск, Чебаркуль, Снежинск, Миасс, Троицк, Златоуст, Кыштым и ряд других. Улучшения затронули более 60 населенных пунктов. Среди них - Кулевичи, Долгодеревенское, Акбашева, Халитово, Курга, Шумово, Катенино, Мирный, Светлое, Воскресенское и другие. Всего рефармингом и соответственным повышением доступных скоростей затронуто более 200 локаций в регионе.

Саратовская область

МегаФон провел модернизацию сети в городе Вольск, включая пригород. Емкость сети в городе выросла на 30%, сообщает оператор. В рамках рефарминга под LTE переданы частоты в диапазоне 1800 МГц. На сегодня 91% объема передачи данных приходится на LTE. Интересный факт - самые распространенные устройства при работе в мобильным интернетом это: Apple iPhone 11, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12.

Псковская область

Новая базовая станция обосновалась на территории Успенского Псково-Печерского монастыря. С инженерной точки зрения задача по обеспечению связью этого объекта была непростой, учитывая, что покрытие должно было появиться не только на открытых местах, но и в сооружениях монастыря, от пещер до церквей и крепостных стен с башнями. С начала года МегаФон построил более 20 объектов связи - в Гдовском, Палкинском, Печорском, Псковском и других районах области.

Курганская область

Новые базовые станции 4G/LTE МегаФон установил в поселке «Теплый стан» и в Заозерном микрорайоне Кургана. Улучшения в качестве покрытия можно заметить на территории всего поселка «Теплый стан», в районе городских улиц Мостостроителей, Баумана, Редькина, проспектов Маршала Голикова, Машиностроителей, Гвардейской, а также в Ландшафтном парке Кургана. Всего в зоне покрытия новых BS находятся порядка 70 тысяч жителей и гостей города.

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теги: развитие сетей МегаФон Челябинская область Саратовская область Курганская область Псковская область

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