Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Бурятии - Баргузин

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Бурятии - Баргузин

08.06.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о модернизации базовой станции LTE в бурятском селе Баргузин, где проживает около 5 тысяч человек. По данным оператора, доступные абонентам скорости передачи данных выросли до 100 Мбит/с, а в зоне покрытия теперь вся территория села. Для этого был запущен еще один слой сети LTE. К сожалению, не назван задействованный для этого диапазон частот.

 

 

Баргузин упоминают с середины XVII века, когда в одноименной долине был основан казачий острог – первая крепость за Байкалом. Село является одной из популярных точек на экологических маршрутах по Баргузинской долине. Туристам показывают сохранившиеся купеческие дома, рассказывают о жизни ссыльных декабристов братьев Кюхельбекеров и о могучем байкальском ветре, который приносит солнечную погоду и называется Баргузин.

пресс-релиз

Другие региональные новости МегаФона сегодня:

Кемеровская область

Интернет-трафик в мессенджерах у абонентов Кемеровской области вырос на 53% год к году. Telegram на первом месте, трафик через него за год вырос в 1,6 раз, рост звонков составил 91%. Напомню, в этом году МегаФон расширил стык с Telegram на 40% до 1400 Гбит/с. WhatsApp - на втором месте, также с ростом трафика на 28%, числа звонков - на 21%. Viber продолжает терять позиции - трафик снизился на 19%, число звонков - на 33%.

В Кемеровской области в 2023 году инженеры компании обновили 150 BS. Пресс-релиз.

Саратовская область

В Аткарске проведена модернизация телеком-инфраструктуры на основе рефарминга частот 1800 МГц. По данным оператора, скорости, доступные абонентам выросли вплоть до 50%. Среднее потребление трафика абонентами МегаФон Аткарска составляет 26 ГБ (рост за год на 15%).

Аткарск основан в конце 18 века, он расположен в междуречье рек Аткары и Медведицы примерно в 100 км от Саратова. Туристов привлекают местные достопримечательности, например, дендрарий и питомник декоративных культур. Чаще здесь бывают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбовской, Астраханской, Волгоградской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Пресс-релиз.

Сахалинская область

МегаФон запустил сеть LTE в селе Шебунино в Невельском районе Сахалинской области. Здесь живет около 630 человек. Средние скорости доступа - 50 Мбит/c.

Село Шебунино расположено в 28 км от районного центра, на берегу Татарского пролива. Названо оно в честь русского топографа Шебунина, который в XIX веке произвёл съёмку западного побережья Сахалина. В советское время тут осуществлялась добыча бурого угля и работал рыбный комбинат. Пресс-релиз.

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теги: развитие сетей Бурятия Сахалинская область Саратовская область Кемеровская область МегаФон

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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