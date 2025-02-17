Развитие сетей: МегаФон в Бурятии - оператор развернул сеть LTE/VoLTE в Ташире и Додо-Ичётуе

17.02.2025, MForum.ru

У жителей двух улусов в Селенгинском и Джидинском районах появилась связь и мобильный интернет от МегаФона.

В Ташире и Додо-Ичётуе живет около 1.5 тысяч человек. В Ташире скорости доступа к интернету по данным оператора достигают 90 Мбит/с, в Додо-Ичётуе - 146 Мбит/c.

Оператор задействовал частоты "в среднем и низком" частотных диапазонах. Кроме VoLTE-звонков поддерживаются также звонки через GSM.

«Когда на «цифровой карте» республики появляется новая локация с доступом к мобильному интернету, у людей, проживающих на ее территории, повышается уровень комфорта и уровень жизни в целом. Особенно, это касается сельской местности, где смартфон является зачастую единственным способом связи с внешним миром. Как например, в Ташире и Додо-Ичётуй, которые стоят обособленно в горной местности, вдалеке от автомобильных трасс. Чтобы жители этих и других населенных пунктов могли пользоваться мобильным интернетом и голосовыми звонками наравне с горожанами, мы продолжаем развивать LTE-сеть в самых удаленных и труднодоступных уголках Бурятии», – отметила директор МегаФона в Республике Бурятия Олеся Степанова.

Строительство сетевой инфраструктуры в улусах стало возможным за счет поддержки усилий операторов региональными властями и участию МегаФон в программе "Скидка на спектр" Минцифры, направленной на обеспечение связь и мобильным доступом к интернету для населенных пунктов с численностью от 500 до 1000 жителей.

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теги: МегаФон развитие сетей Бурятия

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