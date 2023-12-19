Развитие сетей: МегаФон в Бурятии - в Улан-Удэ и пригородах выросла скорость мобильного интернета

19.12.2023, MForum.ru

По данным МегаФон, более 500 тысяч жителей Бурятии получили новое качество сотовой связи МегаФон, включая более высокую скорость передачи данных. Такого результата оператор добился за счет рефарминга.

Технические работы проводились более, чем на 130 BS, расположенных в Улан-Удэ и в пригороде, где проживает более половины всех жителей региона. Благодаря этому, улучшена связь в жилых микрорайонах, в строениях и сооружениях, в парках.

«В результате рефарминга среднего частотного диапазона мобильный интернет стал работать быстрее на 50%. При этом модернизация базовых станций не повлияла на качество голосовой связи. Оставшейся ёмкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать звонки в стандарте GSM на высоком уровне. Также модернизация сети расширила зону обслуживания технологии VoLTE – звонков через интернет. Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом», — рассказала директор МегаФон в Бурятии Олеся Степанова.

По данным МегаФон на Улан-Удэ и пригород приходится почти 90% от объема всего онлайн-трафика в республике. В 2023 году объем потребления данных вырос на 17%. Абоненты совершили в 1.5 раза больше вызовов с использованием VoLTE, чем звонков в стандарте 2G.

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теги: МегаФон развитие сетей Бурятия

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