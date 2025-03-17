Развитие сетей: МегаФон в Бурятии - оператор модернизировал 24 БС в центре и пригороде Улан-Удэ

MForum.ru
17.03.2025,
В зону модернизации вошли жилые здания, школы, медцентры, спортивные и культурные организации, парки, кафе, магазины и крупные автомобильные дороги в разных частях города. Кроме того, более высокие скорости интернета стали доступны в ближайшем пригороде, где расположены жилые дома и садовые участки горожан.
«В рамках недавней модернизации базовых станций в Улан-Удэ инженеры МегаФона расширили зону покрытия и увеличили ёмкость сети, усилили сигнал и разогнали скорость интернета на 11%, трафик в Сети вырос более чем на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — прокомментировала директор МегаФона в Республике Бурятии Олеся Степанова.
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теги: МегаФон Ростовская область развитие сетей
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