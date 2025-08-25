Развитие сетей: МегаФон в Курганской области - новые базовые станции появились в Далматовском и Кетовском районах

25.08.2025, MForum.ru

МегаФон запустил новые БС 4G/LTE в селах Широковское, Большое Чаусово и ТСН «Черемушки». По данным компании, абонентам доступны скорости до 70 Мбит/с. В зоне улучшения услуг - более 2.5 тысяч человек. Также улучшения коснулись жителей микрорайона Чистое Поле в Кургане: увеличилось покрытие сети и скорость передачи данных. Поддерживается VoLTE.

«Современная связь – это не просто опция, а необходимый минимум для комфортной жизни, для работы, учебы и общения. Поэтому мы целенаправленно развиваем инфраструктуру именно в тех точках, где она необходима. Важно, чтобы цифровые сервисы были доступны жителям независимо от того, живут они в крупном городе или в небольшом селе», – комментирует директор МегаФон в Курганской области Геннадий Жуков.

теги: развитие сетей Курганская область МегаФон

