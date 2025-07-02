Развитие сетей: МегаФон в Курганской области - мобильный интернет стал быстрее в 9 районах

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Курганской области - мобильный интернет стал быстрее в 9 районах

02.07.2025, MForum.ru

Инженеры МегаФона модернизировали оборудование в Каргапольском, Катайском, Частоозерском, Шатровском, Шумихинском и Юргамышском районах. За счет проведенных работ увеличилось покрытие сети, а скорость передачи данных, по данным оператора, выросла на 10-15%.

В ходе работ по развитию сети оператор задействовал частоты ниже 1 ГГц, а также частоты в "средних" диапазонах частот в 13 населенных пунктах.

За счет проведенных работ вырос охват областной автомобильной трассы Целинное-Курган в районе села Половинное. Скорость передачи данных выросла в селе Карачельское. Изменения в качестве мобильной связи и интернета будут заметны жителям села Ожогино, а также в рабочих поселках Лебяжье и Юргамыш, в селах Большая Рига, Брылино, Восточное, Житниковское, Костыгин Лог, Михалево, Сарт-Абдрашево и Шутихинское.

«Мы видим, что в регионе растет число абонентов, которые активно используют цифровые сервисы, соответственно увеличивается и объем генерируемого трафика. Такая тенденция характерна как для городов, так и для сельских территорий. Поэтому наши инженеры проводят модернизацию оборудования, активируют дополнительные слои LTE, чтобы расширить 4G-покрытие в населенных пунктах и ускорить передачу данных», – рассказал директор МегаФона в Курганской и Челябинской областях Геннадий Жуков.

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теги: Курганская область МегаФон развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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