Развитие сетей. УЦН: МегаФон в Курганской области: Связь и интернет получили еще 23 села в Курганской области

11.12.2024, MForum.ru

В результате проведенных технических работ около 7 тысяч жителей малых населенных пунктов Курганской области впервые получили доступ к мобильному интернету и голосовой связи в сети 4G МегаФона. Для этого были проведены работы в 15 муниципальных районах области в рамках проекта УЦН.

В программу УЦН в области вошли 23 села, где проживают от 100 до 500 человек. Задействованы частоты среднего диапазона. Скорость передачи данных на смартфоны может достигать 30 Мбит/с.

Более половины сел и деревень, где проведены работы в этом году, находятся в отдаленной и труднодоступной местности. Среди них: Язовка, Мясникова и Юровка в Далматовском районе, Белянино и Кукушкино в Лебяжьевском муниципальном округе, село Пивкино в Щучанском округе, Коврига, Понькино, Черемисское – в Шадринском; Богданы в Петуховском районе и другие, – всего 14 деревень, куда непросто добраться.

«В малых и отдаленных сёлах высокоскоростной мобильный интернет становится залогом улучшения качества жизни людей: помогает в решении бытовых вопросов, в саморазвитии и обучении, подстегивает деловую активность зауральцев и может придать новый импульс к развитию территорий, — говорит директор МегаФона в Курганской области Сергей Денисов. — Благодаря программе «Устранение цифрового неравенства» у сельчан появляются не только новые цифровые возможности, но и выбор между поставщиками услуг. Мы готовы к активному сотрудничеству с профильным ведомством и партнёрами по рынку для расширения инфраструктуры связи малых населенных пунктах региона».

На территории этих населенных пунктов доступны также услуги, предоставляемые под брендом Yota.

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теги: МегаФон развитие сетей Курганская область

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