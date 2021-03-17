Развитие сетей: Билайн на треть увеличил скорость мобильного интернета в Центральном регионе

MForum.ru
17.03.2021,
Билайн рассказал об итогах работ по улучшению качества связи в Центральном регионе. За 2020 год компания нарастила сеть LTE на 15%. А за 2019-2020 годы количество базовых станций в регионе выросло на 70%.
Выросла емкость сети, повысилась ее надежность, несмотря на растущие нагрузки. В итоге на многих территориях региона доступные для клиентов Билайн средние скорости мобильного интернета выросли на 30%. В Кургане, например, скорости передачи данных в сети 4G/LTE выросли втрое, в Казани - на 28%, в Уфе - на 20%.
Расширялось покрытие 4G/LTE Билайн, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Больше всего новых базовых станций запущено в Татарстане, Башкортостане и Марий Эл, в Свердловской, Челябинской, Самарской и Саратовских областях, в Пермском крае и в Ханты-Мансийском АО.
В Казанском, Йошкар-Олинском, Уфимском, Оренбургском и Самарском отделениях компании были реализованы программы по рефармингу диапазона 1800 МГц. Используемая сетью LTE полоса в диапазоне 1800 МГц выросла с 10 МГц до 15 МГц, что обеспечило рост средних скоростей и емкости сети. В итоге, как заявляет Билайн, средняя скорость 4G/LTE в Татарстане выросла на 20%, в Башкирии - на 34%, в Оренбургской области - на 47%, в Тольятти - на 43%, в Йошкар-Оле - на 75%.
В Казани в декабре 2020 года Билайн внедрил новое поколение системы автоматизированной автоматизации SON (Self Optimized Networks - самооптимизируемые сети). Сеть под управлением ИИ повысила надежность бесшовного перехода при перемещениях клиента между базовыми станциями.
Наиль Галеев, технический директор Центрального региона ПАО «ВымпелКом»:
«Сегодня абоненты отдают предпочтение скоростному мобильному интернету, чтобы посмотреть любимые сериалы в самом высоком качестве или пообщаться в соцсетях, подключиться к онлайн-конференциям или оперативно обмениваться тяжелыми файлами, работая удаленно. Так трафик в сети Билайн в Центральном регионе вырос на 55% в декабре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ежемесячный показатель потребления трафика жителем региона приближается к 20ГБ. В 2021 году мы продолжим поддерживать высокий темп развития сети, решая главную задачу – качественный сервис для наших клиентов».
В состав макрорегиона Центр Билайн входят: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Республика Коми, Нижегородская, Саратовская, Самарская, Ульяновская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, Пермский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
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теги: телеком развитие сетей Центральный регион Вымпелком Билайн
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