Кадры: Александр Митюков назначен директором МТС в Курганской области

MForum.ru
27.01.2021,
В связи с переводом Иннокентия Цоя на позицию директора филиала МТС в Алтайском крае, на освободившуюся позицию директора филиала МТС в Курганской области назначен Александр Митюков.
Ранее Александр руководил продажами в ряде регионов УрФо, Сибири, Дальнего Востока. Александр Митюков будет отвечать за управление филиалом МТС в Курганской области и реализацию стратегии компании в регионе. Ключевыми направлениями работы Александра станут дальнейшее развитие экосистемы digital-сервисов, а также внедрение инновационных продуктов и услуг МТС, связанных с цифровизацией бизнеса и экономики Зауралья. Александр также продолжит развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Курганской области, в том числе расширение сетей NB-IoT.
Рапортовать Александр Митюков будет Дмитрию Рылову, директору по региональному развитию МТС.
Краткая биографическая справка
Александр Митюков окончил Междисциплинарный Центр Херцлия, Школу Исследований Коммуникаций имени С. Офера (Израиль) в 2012 году. В МТС начал карьеру в 2013 году в должности ведущего специалиста группы маркетинга фиксированного бизнеса в Иркутске. С 2015 по 2017 год работал начальником отдела фиксированного бизнеса на массовом рынке в Иркутске и Комсомольске-на-Амуре. С 2017 по 2019 Александр занимал должность директора по продажам в Хабаровске, в 2019 – 2020 годах руководил продажами на территории Уральского федерального округа и Дальнего Востока.
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теги: телеком МТС кадры Курганская область
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