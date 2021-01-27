Кадры: Александр Митюков назначен директором МТС в Курганской области

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Кадры: Александр Митюков назначен директором МТС в Курганской области

27.01.2021, MForum.ru

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В связи с переводом Иннокентия Цоя на позицию директора филиала МТС в Алтайском крае, на освободившуюся позицию директора филиала МТС в Курганской области назначен Александр Митюков.

Ранее Александр руководил продажами в ряде регионов УрФо, Сибири, Дальнего Востока. Александр Митюков будет отвечать за управление филиалом МТС в Курганской области и реализацию стратегии компании в регионе. Ключевыми направлениями работы Александра станут дальнейшее развитие экосистемы digital-сервисов, а также внедрение инновационных продуктов и услуг МТС, связанных с цифровизацией бизнеса и экономики Зауралья. Александр также продолжит развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Курганской области, в том числе расширение сетей NB-IoT.

Рапортовать Александр Митюков будет Дмитрию Рылову, директору по региональному развитию МТС. 

Краткая биографическая справка

Александр Митюков окончил Междисциплинарный Центр Херцлия, Школу Исследований Коммуникаций имени С. Офера (Израиль) в 2012 году. В МТС начал карьеру в 2013 году в должности ведущего специалиста группы маркетинга фиксированного бизнеса в Иркутске. С 2015 по 2017 год работал начальником отдела фиксированного бизнеса на массовом рынке в Иркутске и Комсомольске-на-Амуре. С 2017 по 2019 Александр занимал должность директора по продажам в Хабаровске, в 2019 – 2020 годах руководил продажами на территории Уральского федерального округа и Дальнего Востока.

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теги: телеком МТС кадры Курганская область

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