LTE: “Билайн” запустил сеть 4G/LTE в Кургане и Шадринске

01.02.2018, MForum.ru

Оператор сообщает о запуске в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Кургане и Шадринске. Сеть двухдиапазонная - в 2600 и 1800 МГц.

О подготовке к запуску было известно еще в октябре 2017 года, сейчас поступило официальное подтверждение от оператора. В Кургане в зоне действия: Западный, Северный, Центральный, Восточный районы, Рябково, микрорайон Тополя и Черемухово, поселок Увал. В Шадринске пока что покрыт центр города, парки, больницы, школы, ТЦ, и транспортные развязки. По заявлению компании максимальная скорость скачивания данных в зоне покрытия достигает 60 Мбит/c. Заменить симку на новую с поддержкой LTE можно в любом офисе Билайн, бесплатно.

В Курганской области услуги LTE-доступа предоставляют также МТС, МегаФон и МОТИВ. Для ПАО ВымпелКом Курганская область стала 75-м российским регионом, где предоставляются услуги LTE.

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