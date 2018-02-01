LTE: “Билайн” запустил сеть 4G/LTE в Кургане и Шадринске

MForum.ru
01.02.2018,
Оператор сообщает о запуске в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Кургане и Шадринске. Сеть двухдиапазонная - в 2600 и 1800 МГц.
О подготовке к запуску было известно еще в октябре 2017 года, сейчас поступило официальное подтверждение от оператора. В Кургане в зоне действия: Западный, Северный, Центральный, Восточный районы, Рябково, микрорайон Тополя и Черемухово, поселок Увал. В Шадринске пока что покрыт центр города, парки, больницы, школы, ТЦ, и транспортные развязки. По заявлению компании максимальная скорость скачивания данных в зоне покрытия достигает 60 Мбит/c. Заменить симку на новую с поддержкой LTE можно в любом офисе Билайн, бесплатно.
В Курганской области услуги LTE-доступа предоставляют также МТС, МегаФон и МОТИВ. Для ПАО ВымпелКом Курганская область стала 75-м российским регионом, где предоставляются услуги LTE.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал автора, посвященный телекому и ИТ
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 29 января 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
13.10. [Новости компаний] Кадры: Иннокентий Цой заменил Виктора Дерягина на должности директора филиала МТС в Курганской области / MForum.ru
04.10. [Новости компаний] LTE: Сеть LTE 1800 МегаФон обозначилась в Курганской области. Пока что только в Щучьем / MForum.ru
04.09. [Новости компаний] МегаФон в Курганской области / MForum.ru
17.06. [Краткие новости] Тарифы: Спецтариф 0% на денежные переводы Золотая Корона – во всей розничной сети Ростелекома / MForum.ru
01.02. [Новинки] Анонсы: Oppo A71 (2018) с поддержкой искусственного интеллекта представлен официально / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Sony Xperia XZ2 Compact замечен на фото / MForum.ru
31.01. [Новинки] Анонсы: Ulefone T2 Pro – первый в мире смартфон на MediaTek Helio P70 / MForum.ru
31.01. [Новинки] Анонсы: ARCHOS Diamond Omega – смартфон с флагманскими характеристиками за 45499 рублей / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Объявлены цены Sony Xperia XA2, XA2 Ultra и L2 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: В Китае запущена 4G-версия Nokia 3310 / MForum.ru
29.01. [Новинки] Слухи: VKWorld Mix 3 – безрамочный смартфон с емким аккумулятором и экраном 18:9 / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P550S представлен официально / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: HTC U12 не будет представлен на MWC 2018 / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен InFocus M7s с экраном 18:9 и сдвоенной тыловой камерой / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Стали известны полные спецификации Xiaomi Redmi Note 5 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Самая доступная модель iPhone (2018) получит 6,1-дюймовый дисплей 18:9 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Oukitel K10 – смартфон с аккумулятором 11000 мАч / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Nokia 10 может получить пять камер на задней панели / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации планшета Acer Iconia One 8 (2018) / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: Amazon France раскрыл спецификации Alcatel 5 и 3V / MForum.ru
22.01. [Новинки] Компоненты: Samsung Exynos 7872 – система-на-чипе для смартфонов среднего класса / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Защищенный LG X4+ получил поддержку LG Pay и Hi-Fi звук / MForum.ru
18.01. [Технологии] Компоненты: Технология быстрого заряда «48% за 5 минут» будет официально представлена на MWC 2018 / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Alcatel 3C с 6-дюймовым HD+ дисплеем представлен официально / MForum.ru