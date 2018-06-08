LTE: Tele2 запустила поддержку LTE в Курганской области

08.06.2018, MForum.ru

Запуск сети LTE в Курганской области увеличил число регионов, где Tele2 предоставляет услуги сетей 4G до 61 региона. Это по-прежнему заметно меньше, чем у любого оператора "большой тройки".

В Курганской области действует сеть LTE 1800, ее покрытие можно встретить в 22 населенных пунктах Курганской области. Строительство сети 4G будет продолжаться, как ожидается, к концу года охват населения покрытием LTE может превысить 70%. Сеть LTE компании строится на базе решений Ericsson.

По итогам 1q2018 проникновение устройств с LTE в абонбазе Tele2 в России выросло до 33% (+17 пп гг). Число сетей LTE в России по данным MForum.ru достигает 307.

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