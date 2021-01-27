Кадры: Иннокентий Цой назначен директором МТС в Алтайском крае

27.01.2021, MForum.ru

Иннокентий Цой ранее руководил филиалом МТС в Курганской области. В Алтайском крае одной из ключевых задач станет дальнейшее развитие сети LTE в природных туристических зонах, а также вдоль Чуйского тракта.

Рапортовать г-н Цой будет директору по региональному развитию МТС Дмитрию Рылову.

Краткая биографическая справка:

Иннокентий Цой родился в 1983 году. В 2005 году окончил Кыргызcко-российский славянский университет по специальности «Менеджмент».

Карьеру начал в продажах в сфере дистрибуции / FMCG и продолжил ее в телекоме, где занимал руководящие должности.

Карьеру в МТС он начал в 2017 году на позиции руководителя филиала ПАО «МТС» в Курганской области.

До прихода в МТС он возглавлял магнитогорский и ижевский филиалы компании «ВымпелКом».

Женат, воспитывает двоих детей.

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теги: телеком МТС кадры Алтайский край