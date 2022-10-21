Развитие сетей: МТС ускорил LTE в Барнауле и окрестностях

MForum.ru
21.10.2022,
МТС сообщает о модернизации оборудования во всех пяти районах Барнаула, а также в пригородах, включая поселок Научный городок, села Гоньба и Власиха, а также в районе шоссе Ленточный Бор. По данным компании, скорости, доступные абонентам выросли в среднем на 25%.
«Жители Барнаула и его пригородов генерят более половины всего интернет-трафика, потребляемого в крае. Поэтому мы продолжаем внедрять новые технологии, чтобы обеспечить потребности бизнеса и жителей в быстром мобильном интернете. Расширение емкости сети будет также способствовать внедрению цифровых решений на предприятиях, что в конечном счете позволит повысить качество жизни горожан», - отмечает директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
В Алтайском крае в 2022 году некоторые операторы сотовой связи были особенно активны. Это объясняется тем, что после сокращения зарубежного туризма вырос поток туристов, приезжающих на Алтай. МТС сообщала о наращивании покрытия вдоль железной дороги, ведущей из Барнаула в Кузбасс, о завершении строительства покрытия в ТРЦ Galaxy в Барнауле (а ранее - в ТРЦ Пионер). О строительстве сети 4G вдоль Чуйского тракта от села Майма до села Чемал заявлял в этом году МегаФон. С начала 2022 года МегаФон построил и модернизировал базовые станции в 64 населенных пунктах Алтайского края и Республики Алтай. При этом в половину из них сеть 4G пришла впервые, в том числе в села Озерное, Рыбалка, Усть-Сема, Анос, Барангол и Ареда.
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теги: МТС развитие сетей Алтайский край
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