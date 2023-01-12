Геоаналитика: МТС отмечает рост турпотока в алтайскую Белокуриху вдвое к прошлому году

MForum.ru
12.01.2023,
Такие данные представил оператор со ссылкой на геоаналитическую платформу GeoEffect. Двукратный рост туристов год к году отмечался в период с 30 декабря 2022 года по 10 января 2023 года.
Также в МТС отмечают изменение "географии" происхождения туристов, если еще в прошлом году курорт посещали в основном жители соседних областей - Кемеровской, Томской, Новосибирской, то в этом году на курорте оказалось много гостей из Москвы и в целом из Центральной России.
Более других были востребованы трассы Катунь и Благодать, склон на горе Церковка, горнолыжный спуск санатория Россия. Стало больше гостей на озере Светлом - на четверть год к году.
«С помощью современных технологий можно получить значительный объем обезличенной информации о туристах, приезжающих на отдых в Алтайский край, и проанализировать ее по сотням параметров. Big Data МТС успешно используется в десятках российских регионов для принятия решений по внутреннему туризму, развитию транспортной и социальной инфраструктуры. Мы также используем большие данные и для собственных задач. Например, исходя из анализа транспортных потоков и активности абонентов, годом ранее мы спланировали и улучшили качество связи в популярных туристических локациях – на озере Яровом, в селе Сростки и, конечно, на Бирюзовой Катуни», – отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
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теги: МТС геоаналитика операторская аналитика Алтайский край
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