Геоаналитика: Петербург стал одним из 3-х самых популярных направлений для совмещения работы и мини-отпуска

MForum.ru
22.03.2023,
МТС Travel - сервис геоаналитики, позволяющий оператору и его клиентам анализировать в том числе, паттерны поведения абонентов, динамику их перемещений по стране, выявлять наиболее востребованные направления. Петербург вошел в тройку наиболее часто посещаемых бизнес-путешественниками городов, уступая только Москве. Около 7% всех бронирований отелей для деловых поездок с захватом выходных приходятся на Петербург.
Photo by Tatiana SHYSHKINA on Unsplash
По данным сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com, в 2022 году количество деловых поездок по России и за рубеж выросло на 18% в годовом сопоставлении. Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург – лидеры делового туризма, на них пришлось более 20% от всех бронирований отелей в командировках по России. В ТОП-10 направлений также попали Казань, Хабаровск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Южно-Сахалинск и Владивосток.
А вот командировки за границу сократились. Удивительно, но всего на 8%. Но это к "пандемийному" 2021 году. Если сравнивать с годами до ковида, разница будет куда более внушительной. Среди стран СНГ, чаще всего сейчас ездят "по бизнесу" в Беларусь, Казахстан и в Узбекистан.
По данным МТС Travel и Bronevik.com новым трендом стало совмещение работы и мини-отпуска (сколько помню, многие мои коллеги всегда так делали и 5 и 10 лет тому назад). В 2022 году четверть деловых бронирований отелей в России и в странах СНГ была совершена с захватом выходных дней. Так вид поездок называют bleisure - по комбинации английских слов business и leisure, бизнес и отдых. В прошлом год в bleisure-путешествия отправлялись в два раза чаще, чем годом ранее (12%).
«За первые два месяца 2023 года, до начала активного делового сезона, уже 14% командировок оформлены с захватом выходных дней. Всё чаще россияне совмещают бизнес-поездки с отдыхом в отдаленных от центра частях страны — например, в Сибири или на Дальнем Востоке, куда далеко не каждый готов отправиться в долгий отпуск из-за сложной логистики и стоимости поездки. Для таких регионов бизнес-путешественники – перспективная аудитория, которая, как правило, имеет более высокий доход, к тому же их дорога уже оплачена работодателем. Мы ожидаем роста доли bleisure-поездок по России в течение 2023 года, особенно с началом теплого сезона», — отмечает генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.
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теги: МТС геоаналитика путешествия travel паттерны поведения абонентов
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